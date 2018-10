Club inglesi chiedono di rimuovere il divieto di consumo di alcol negli stadi

Milan - per Paquetà battuti anche tre Club inglesi : Il Milan ha chiuso il colpo Paquetà e acquisterà a gennaio il cartellino del trequartista dal Flamengo per circa 35 milioni bonus compresi. Secondo la redazione inglese di Sky Sport il club rossonero ha battuto la concorrenza di 3 club inglesi perchè oltre al Manchester City anche Liverpool e Manchester United erano in piena corsa per lui.