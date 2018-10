Clima | il Parlamento Europero punta in alto | in Ue tagli alle emissioni del 55% entro il

meteoweb.eu

: RT @CrisGnesutta: In #Europa c'è un clima di ODIO spaventoso, basta vedere l'incidente di oggi al Parlamento Europeo tra #Tajani e #Farange… - CrisGnesutta : RT @CrisGnesutta: In #Europa c'è un clima di ODIO spaventoso, basta vedere l'incidente di oggi al Parlamento Europeo tra #Tajani e #Farange… - CrisGnesutta : In #Europa c'è un clima di ODIO spaventoso, basta vedere l'incidente di oggi al Parlamento Europeo tra #Tajani e… - SenatoreF : @matteosalvinimi @fattoquotidiano @matteorenzi #salvini soliti destroidi, ladri di denaro pubb.che si vogliono fare… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Aumentare gli obiettivi Ue di riduzione delleil 2030 dall’attuale 40% al 55% rispetto ai livelli del 1990, per mantenere gli impegni dell’accordo suldi Parigi. Lo chiede una mozione approvata dalla plenaria dell’Eurocon 239 voti a favore, 145 contrari e 23 astenuti. In vista della conferenza suldi Katovice in dicembre, la mozione chiede ai Paesi Ue di promuovere azioni concrete per mantenere l’aumento della temperatura media globale1,5 gradi rispetto all’era preindustriale, invece dei 2 gradi generalmente indicati come obiettivo. L'articolo, ilin: in Uedel 55%il 2030 Meteo Web.