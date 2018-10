Cina - il rallentamento della crescita è solo l'inizio : I rappresentanti delle istituzioni come il Ministro dell'Economia, Liu He, e il governatore della banca centrale, Yi Gang, hanno lanciato un appello a mantenere la calma e hanno promesso misure di ...

Borse Asia contrastate su rallentamento economia Cina : Sulle Borse dell'area Asia /Pacifico continua l'instabilità anche per la diffusione dei dati cinesi che mostrano un rallentamento , al di sopra delle aspettative, della crescita che si accoppia ai ...

Moncler in netto ribasso - teme rallentamento Cina : Moncler, asta di volatilità, teorico -4,02%, in netto ribasso. Gli operatori temono un rallentamento dell'economia cinese nei prossimi trimestri. Voci di mercato, tutte da verificare, riferiscono anche di aumenti delle tariffe doganali decisi dalle autorità aeroportuali cinesi su prodotti acquistati all'...