: «Ho iniziato a lavorare con il cielo rosa e torno a casa con il cielo rosso»: le vostre... - Corriere : «Ho iniziato a lavorare con il cielo rosa e torno a casa con il cielo rosso»: le vostre... - laura_ferro79 : Cielo rosa e una lunga scia verde, il meteorite attraversa l’Italia: il video del corpo incandescente sopra la Lomb… - italianaradio1 : Cielo rosa e una lunga scia verde, il meteorite attraversa l’Italia: il video del corpo incandescente sopra la Lomb… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Non solo la luna piena ha dato spettacolo inieri sera: in tanti, sui social, hanno segnalato di aver visto unall’ora del tramonto. Il fenomeno è stato avvistato da Genova a Trieste, da Milano a Roma ed è stato puntualmente pubblicato su Facebook, Twitter e Instagram. Il tutto è avvenuto intorno alle 18.40 ed è stato descritto come unalata da unincandescente. Nel, ilche solca ilin Lombardia.Facebook/Francesca Bettoni L'articoloe una, ill’Italia: ildelincandescente sopra la Lombardia proviene da Il Fatto Quotidiano.