http://feedproxy.goo

: Chrome 70 quanti bug: lentezza di navigazione e pagine che non si aprono: Chrome 70… - giannifioreGF : Chrome 70 quanti bug: lentezza di navigazione e pagine che non si aprono: Chrome 70… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)70, versione stabile, è stata distribuita da alcuni giorni da Google a tutti gli utilizzatori del browser web più utilizzato al mondo e che tanti problemi ha portato alla società (insieme a Search) in Europa. Ma è davvero stabile la versione rilasciata da Big G? La mia risposta personale è: “mica tanto”. Ho riscontrato diverse difficoltà nell’utilizzo del browser, prima fra tutte unaeccessiva nellaInternet.70: diversi bug riscontrati Google testa a lungo le nuove versioni dianche grazie agli utenti che partecipano al programma beta con la versione cosiddetta Canary. Nonostante questo le problematiche non mancano e non è la sola azienda ad avere difficoltà, come visto con l’aggiornamento di ottobre di Windows 10. Ho riscontrato le seguenti problematiche con70: Rallentamento generale della...