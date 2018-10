superguidatv

: Christian Vieri: 'Non vedo l’ora che nasca mia figlia. Le nozze? Non ho problemi' @vieri_bobo #verissimo… - SuperGuidaTV : Christian Vieri: 'Non vedo l’ora che nasca mia figlia. Le nozze? Non ho problemi' @vieri_bobo #verissimo… - RadioPiterpan : Se vi siete persi l'intervista a Christian Vieri fatta dai selvaggi Baxo e Fedro potete riascoltarla qui! ?????? -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)sarà ospite in esclusiva sabato 27 ottobre nel programma condotto da Silvia Toffanin Verissimo. L’ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, racconta per la prima volta, in un’intervista televisiva, dell’infanzia e degli inizi della gloriosa carriera, a poche settimane dalla nascita della sua primasi racconta a Verissimo A Verissimo l’ex bomber dell’Inter ricorda la prima volta che è arrivato in Italia: Ho vissuto in Australia fino a 14 anni, poi sono andato dai miei e gli ho detto che volevo giocare a calcio. Sono partito per l’Italia con due sogni: giocare in Serie A e in Nazionale. Volevo realizzarli e ce l’ho fatta. Sono andato a Prato da mio nonno, perché mio papà è di lì e anche lui era stato un calciatore. Per questo motivo, da subito, mi hanno dato del raccomandato, ma essere criticato mi ha dato forza”.parla del suo rapporto ...