Chiara Baschetti La ex fidanzata di Elia Fongaro | entra in Casa per riconquistarlo?

Chiara Baschetti - chi è l'ex fidanzata di Elia Fongaro/ Video - "non posso dimenticarla” (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro e l'ex fidanzata Chiara Baschetti : il modello parla ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 2018 della sua relazione con l'attrice(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Elia Fongaro/ Il ricordo della ex Chiara Baschetti e le avances di Ivan Cattaneo (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro , le accuse e le avances Ivan Cattaneo . Intanto confessa a Walter Nudo una storia finita che lo turba ancora. Si riferisce alla sua ex Chiara Baschetti ? (Grande Fratello Vip) (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip – Chi è l’ex fidanzata di Elia Fongaro? L’attrice Chiara Baschetti manda in tilt l’ex Velino [GALLERY] : Chiara Baschetti è l’ex fidanzata di Elia Fongaro, la bellissima attrice de ‘L’Isola di Pietro’ manda in crisi il Velino della casa del Grande Fratello Vip Elia Fongaro parla per la prima volta nella casa del Grande Fratello Vip dell’ex fidanzata. L’ex Velino di ‘Striscia La Notizia’ è stato fidanzato con Chiara Baschetti, bellissima attrice italiana, che tra i suoi ultimi lavori vanta ...