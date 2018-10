Madonna cerca chef privato per 125mila euro. Ecco Che cosa deve saper fare : Cucinare per Madonna può portare nelle tasche del fortunato fino a 125mila euro all’anno. Il candidato ideale, chiaramente, non se la caverà con due spaghetti aglio e olio, ma deve seguire dettami molto precisi. La popstar, infatti, starebbe cercando uno chef privato che innanzitutto sia disposto a spostarsi tra New York, Lisbona e Londra, e in secondo luogo sappia cucinare pasti kosher, quelli cioè che rispettano le leggi della Torah ...

Che cosa succede se l’Ue apre una procedura di infrazione contro l’Italia : Il commissario europeo Pierre Moscovici in conferenza stampa dopo un incontro col ministro dell’Economia italiano, 18 ottobre. (Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images) La Commissione europea ha bocciato la manovra del governo italiano, mossa peraltro attesa da molti e che non ha creato stupore, perché la legge di bilancio non tiene conto del rispetto delle regole che l’Europa impone dal 2013 (in particolare il rapporto decifit/Pil al 2,4% ha ...

FIFA 19 - ecco Che cosa ha fatto Chiellini a Suarez... - : Tra le tante novità di FIFA 19 , il titolo calcistico firmato EA Sports e uscito ufficialmente in Italia lo scorso 28 settembre, c'è la modalità No Rules . Per chi ancora non la conoscesse, si tratta ...

Tria : 'con spread a questi livelli rischio banChe. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Cosa manca perché la legittima difesa diventi legge : La riforma della legittima difesa supera il primo banco di prova del Senato e ora si appresta a incassare il via libera definitivo da parte della Camera. L'obiettivo è quello di arrivare all'...

Uomini e Donne - Mara Fasone ha abbandonato il trono. Ecco Che cosa è successo : Si vociferava da qualche giorno, ma ora è arrivata la conferma ufficiale durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne: Mara Fasone ha abbandonato il trono. A riportare l’anticipazione è stato il sito il Vicolo delle News. Qualcuno se l’aspettava dopo la segnalazione di Gianni Sperti. L’opinionista non ha mai avuto grande simpatia per la siciliana, ma in studio, nel corso della registrazione dello scorso 17 ottobre, ha rivelato ...

Alexa arriva in Italia : Che cosa puoi fare con l’assistente di Amazon : Ora che l’assistente digitale Alexa ha imparato l’Italiano ed è arrivata sul mercato nostrano a bordo di una schiera di dispositivi Echo e non solo, la domanda sorge spontanea: ma cosa sa fare la creatura artificiale di Amazon? L’app da installare sullo smartphone per iniziare con l’impostazione degli smart speaker Echo e dei gadget compatibili con Alexa in effetti contiene un’utile sezione per non perdere il conto ...

Il modo migliore per dire a Google cosa c’è Che non va con il pixel 3 è proprio dallo smartphone : Il feedback degli utenti è importante per Google, come dimostrato dalle varie scorciatoie per inviare commenti e segnalazioni di bug in ogni applicazione e servizio su Android. Questo particolare strumento di feedback di Google pixel 3 è utile per problemi di prestazioni generali che presumibilmente verranno trattati con più attenzione visto che Google sta pubblicizzando questa funzionalità. L'articolo Il modo migliore per dire a Google cosa ...

La lezione di Liliana Segre alla giornalista : “Cosa è successo agli italiani?”. “Nulla - hanno votato. Rispettiamo scelte democratiChe” : “Cosa sta succedendo in Italia e in Europa?”, “ma cosa è successo agli italiani?“. A margine dell’inaugurazione della mostra “…ma poi, che cos’è un nome?”, dedicata al censimento degli ebrei nel 1938, una giornalista chiede alla senatrice a vita, Liliana Segre, una sorta di analisi del voto nel nostro Paese. Questa la risposta di Segre: “Non è successo niente. Semplicemente hanno ...