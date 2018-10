Champions L’Inter ko rimane seconda | Napoli di Ancelotti grande a Parigi

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Champions League – La situazione del girone dell’Inter : risultati e classifica : L’Inter va in contro alla sua prima sconfitta nel girone B ma mantiene il secondo post: il Barcellona comanda a punteggio pieno, inseguono Tottenham e PSV Martedì notte di grande calcio in giro per tutta Europa con lo spettacolo della Champions League. Di scena due italiane, Napoli e Inter, che tornano a casa con l’amaro in bocca. Se i partenopei escono dal Parco dei Principi con un pareggio beffa, arrivato al 90°, va peggio all’Inter che ...

Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2 - mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona : Delle due squadre italiane che giocavano stasera in Champions League, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Paris Saint-Germain, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona. Il Napoli era andato in vantaggio con Lorenzo Insigne e aveva dominato il The post Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona appeared first on Il Post.

Barcellona - un calciatore salterà il doppio match di Champions contro l’Inter : Per il Barcellona si può iniziare a parlare di emergenza difesa: dopo l’infortunio di Samuel Umtiti, che potrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per 4 mesi in caso di intervento chirurgico al ginocchio sinistro, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde ha perso anche Thomas Vermaelen. Infortunatosi in nazionale, il centrale belga si è sottoposto oggi ad accertamenti che hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale ...

Milan - Biglia non si nasconde : “con l’Inter conta solo la vittoria - sarà uno scontro diretto per la Champions” : Il centrocampista del Milan ha parlato in vista del derby contro l’Inter, esprimendo la propria gratitudine a Rino Gattuso “Prepararsi al derby sapendo che conta solo la vittoria è buono. In partita può succedere di tutto, ma l’importante è prepararsi mentalmente”. Spada/LaPresse Lo dice Lucas Biglia in merito alla stracittadina in programma la prossima settimana: “dobbiamo vincere – aggiunge il ...

Moratti alza l’asticella : “l’Inter è una squadra pensata per la Champions. Il derby? Sarà elettrizzante” : L’ex presidente dell’Inter si è soffermato sul momento della formazione nerazzurra, sottolineando come si tratti di una squadra pensata più per la Champions Un filotto di vittorie utile a ritrovare il sorriso e risalire la china in classifica, mettendo anche una piccola ipoteca sul passaggio del turno in Champions. Spada/LaPresse L’Inter vola grazie alla cura Spalletti, allenatore riuscito a toccare le corde giuste per ...

Champions League – Buone notizie per l’Inter - il Barcellona rischia di perdere Luis Suarez : ecco i tempi di recupero : Il Barcellona rischia di arrivare alla doppia sfida di Champions League contro l’Inter senza Luis Suarez: ecco i tempi di recupero del bomber sudamericano Buone notizie per l’Inter in vista della doppia sfida di Champions League contro il Barcellona prevista per mercoledì 24 ottobre (in Catalogna) e martedì 6 novembre (a Milano). La squadra blaugrana potrebbe, con grande probabilità, fare a meno di Luis Suarez, infortunatosi al ...

Champions. Uomini partita : Icardi per l’Inter - Insigne per il Napoli : Grande Napoli in Champions manda ko il Liverpool al 90′ con un gol di Insigne. Dominio della squadra di Ancelotti.

Champions League - l’Inter vince ancora : Nainggolan e Icardi spengono il Psv [FOTO] : 1/5 AFP/LaPresse ...

Focus Champions League – Tutto sul Psv Eindhoven : gli olandesi sono una macchina quasi perfetta. Per l’Inter sarà un “derby” : Contro il Cagliari, l’Inter ha centrato il terzo successo consecutivo in campionato dimostrando di aver trovato quella continuità necessaria per risalire la classifica e disputare una stagione ai vertici. Archiviata la pratica sarda, per i nerazzurri è già tempo di pensare alla Champions League. Questa sera la squadra di Spalletti è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo del Psv Eindhoven. I campioni di Olanda usciti con le ossa rotte ...

Champions League - il Psv cerca vendetta sull’Inter : Philips Stadion carico a mille - occhio agli esterni degli olandesi : Dopo le vittorie di Juventus e Roma, stasera toccherà a Inter e Napoli cercare di ottenere risultati positivi per portare in alto il calcio italiano. I nerazzurri scenderanno in campo ad Eindhoven contro il Psv in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice. L’ambiente potrebbe creare qualche problema alla banda Spalletti, che dovrà giocare al massimo delle sue possibilità per ottenere una vittoria fondamentale ai fini ...

Champions League - le quote adesso ‘premiano’ l’Inter in chiave passaggio del turno : Inter vittorioso alla prima uscita in Champions League contro i rivali del Tottenham, il girone si mette bene per i nerazzurri L’esordio è stato ‘pazzo’, proprio come la nomea dell’Inter: i nerazzurri hanno celebrato il loro ritorno in Champions con una rimonta mozzafiato, ribaltando la partita con il Tottenham nei minuti finali. Dopo il 2-1 a San Siro la squadra di Spalletti fa un passo avanti verso la ...

Calcio - Champions League : l’Inter sconfigge il Tottenham all’ultimo respiro - il Napoli non va oltre lo 0-0 a Belgrado in casa della Stella Rossa : L’avventura nella Champions League 2018-19 delle italiane inizia con l’emozionante vittoria dell’Inter all’ultimo respiro sul Tottenham. Gli Spurs passano in vantaggio con il danese Christian Eriksen, ma i nerazzurri, nella partita che sancisce il loro grande ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, non mollano di un centimetro e prima pareggiano il match con un eurogol di Mauro Icardi, il primo in Champions League in carriera ...