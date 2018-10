Champions League | il Tottenham butta via i tre punti | 2-2 con il Psv Che assist all' Inter

Champions League : il Borussia Dortmund travolge 4-0 l'Atletico Madrid : Tedeschi in testa al gruppo A a punteggio pieno, Bruges-Monaco 1-1. Il Porto vince 3-1 in casa della Lokomotiv Mosca ed è primo nel gruppo D, Galatasaray-Schalke finisce 0-0

Video/ Psg Napoli (2-2) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo C) : Video Psg Napoli (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Parco dei Principi, impresa sfiorata dai partenopei che vengono ripresi al 92' minuto(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Video/ Barcellona Inter (2-0) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo B) : Video Barcellona Inter (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Camp Nou, persa dai nerazzurri per effetto delle reti di Rafinha e Jordi Alba(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Champions League - impresa sfiorata per il Napoli (25 ottobre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Champions League, impresa sfiorata per il Napoli. DJ Fabo, Corte Costituzionale decide di non decidere (25 ottobre 2018)(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 00:35:00 GMT)

PAGELLE/ Barcellona Inter (2-0) : i voti della partita (Champions League gruppo B) : PAGELLE Barcellona Inter (2-0): i voti della partita con i migliori e i peggiori visti in campo al Camp Nou in Champions League. I nerazzurri cadono in Spagna, reti di Rafinha e Jordi Alba(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 23:44:00 GMT)

Champions League - Liverpool-Stella Rossa 4-0 - Reds primi : Liverpool show ad Anfield. Poker sulla Stella Rossa e Klopp festeggia: è capolista solitario del girone C. Finisce 4-0, grazie ai gol di Salah, doppietta,, Firmino e Mané. La sfida tra Liverpool e ...

Champions League : Dortmund - poker al Cholo - Porto in testa al gruppo D : Non c'è storia a Dortmund: il Borussia rifila un poker clamoroso all'Atletico Madrid, dominando una gara cresciuta in intensità in maniera repentina, soprattutto nella ripresa. Poco spettacolo, invece,...

Champions League – La situazione del girone del Napoli : risultati e classifica : Il Napoli pareggia e vola a 5 punti nel gruppo C dei gironi di Champions League, i risultati e la classifica del raggruppamento della squadra di Ancelotti Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti si fa beffare da un gol dai 25 metri di Angel De Maria al 93° e capitola la sua ...

Champions League – La situazione del girone dell’Inter : risultati e classifica : L’Inter va in contro alla sua prima sconfitta nel girone B ma mantiene il secondo post: il Barcellona comanda a punteggio pieno, inseguono Tottenham e PSV Martedì notte di grande calcio in giro per tutta Europa con lo spettacolo della Champions League. Di scena due italiane, Napoli e Inter, che tornano a casa con l’amaro in bocca. Se i partenopei escono dal Parco dei Principi con un pareggio beffa, arrivato al 90°, va peggio all’Inter che ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Barcellona-Inter 2-0. Rafinha e Jordi Alba spingono i catalani al primo posto : Il Barcellona con un gol per tempo stende l’Inter e si porta da solo in vetta al Girone B della Champions League di Calcio: Rafinha al 32′ con il più classico dei gol dell’ex e Jordi Alba all’83’ firmano la vittoria dei blaugrana e fanno salire i catalani a quota 9, mentre l’Inter resta a 6, ma il pari tra PSV e Tottenham favorisce i nerazzurri in chiave passaggio del turno. Nel primo tempo l’Inter ...

Highlights Champions League : Barcellona-Inter 2-0. Video Gol - Pagelle e tabellino : Barcellona-Inter – L’Inter perde 2-0 a Barcellona nella terza giornata del gruppo B di Champions League. Decidono le reti dell’ex Rafinha e di Jordi Alba, in una gara che i blaugrana hanno dominato per lunghi minuti, ma che gli uomini di Luciano Spalletti hanno ben interpretato, anche sapendo soffrire. Il risultato infine sembra essere corretto, […] L'articolo Highlights Champions League: Barcellona-Inter 2-0. Video Gol, ...

Champions League 2019 - i risultati di oggi (24 ottobre) : pareggio Napoli - ko Inter. Liverpool a valanga - Dortmund asfalta Atletico : Ricca serata per la Champions League 2018-2019 di calcio, non sono mancate le emozioni in questo mercoledì 24 ottobre che purtroppo non ha regalato grandi gioie alle squadre italiane. L’Inter ha perso per 2-0 sul campo del Barcellona, i nerazzurri si sono dovuti arrendere ai gol di Rafinha e Jordi Alba ma la situazione nel girone è comunque ottima visto che i ragazzi di Luciano Spalletti sono secondi con cinque punti di vantaggio su PSV e ...

PSG-Napoli - Champions League 2019 : 2-2. Insigne e Mertens illudono - ma un autorete e l’eurogol di Di Maria riprendono gli azzurri : PSG-Napoli, match valevole per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/19 si è giocata al Parco dei Principi di Parigi. Per lunghi tratti dell’incontro i Principi non sono stati i transalpini, ma gli azzurri di mister Ancelotti che hanno messo in campo una prova scintillante. Il 2-2 finale lascia enorme amaro in bocca ai Partenopei, passati in vantaggio due volte (con Insigne nel primo tempo, e Mertens nella ripresa) ma ...