Cecilia Rodriguez incinta? Presto l’annuncio ufficiale insieme a Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez sempre più innamorata di Ignazio Moser: la dedica d'amore spiazza i fan Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, a un anno dal loro incontro al Grande Fratello Vip, continuano oggi a stare insieme felici e contenti. Il numero dei fan della coppia, inoltre, pare destinato

Cecilia Rodriguez ha trascorso il fine settimana sulle Dolomiti dove è di casa da quando è sentimentalmente legata a Ignazio Moser. Stavolta, però, in montagna ci ha portato anche i genitori e sul social ha postato...

Francesco Monte non riesce proprio a smettere di parlare di Cecilia Rodríguez sua ex fidanzata Dopo una lunga chiacchierata con Andrea Mainardi, Francesco si è lasciato andare sul suo rapporto con la modella argentina: "Io non sono solito fare quel tipo didiscorsi. Matrimonio, figli… Così quando è entrata nella Casa, prima che succedesse quello che è sucesso, ho capito che era la donna della mia vita. Io ho capito che Cecilia è la ...

Niente da fare, Francesco Monte non perde occasione per parlare di Cecilia Rodriguez come se l'ossessione per il suo pensiero non fosse mai passato ad un anno di distanza. Questa volta la motivazione è un sogno premonitore che anticipava ciò che la realtà gli ha poi sbattuto in faccia, lo racconta in presenza di Andrea Mainardi: A maggio avevo fatto un sogno. Ancora non si sapeva nulla del programma. Dopo essermi svegliato piangendo, le dissi ...

Cecilia Rodriguez sembra essere ancora l'argomento preferito di Francesco Monte: in questo primo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello VIP, il ragazzo ha parlato tantissime volte dell'ex fidanzata. Le ultime dichiarazioni che il pugliese ha rilasciato sulla sorella di Belen sono molto forti e stanno facendo discutere: l'ex tronista ha confidato ad Andrea Mainardi che ha sempre pensato che l'argentina fosse la donna della sua ...

Francesco Monte racconta la verità sul primo incontro con Cecilia Rodriguez dopo il Gf Vip: "Quando è tornata a casa era infastidita" Cecilia Rodriguez continua ad essere una ferita aperta per Francesco Monte. Questa notte, infatti, nella Casa il suo pensiero è andato ancora una volta a lei. A Mainardi, nello specifico, ha raccontato interessanti

Francesco Monte, concorrente del Grande Fratello Vip 3, non sopporta giustamente che qualcuno gli nomini spesso l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez ma, nonostante ciò, l'argomento in questione non è affatto un tabù per l'ex tronista di Uomini e Donne che ne parla serenamente quando decide lui, ovviamente.Durante una chiacchierata con lo chef Andrea Mainardi, Francesco Monte ha aggiunto dettagli inediti riguardanti la fine della storia ...

Non c'è pace tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Sembra che i due si attraggano e si respingano continuamente. Ieri sera una nuova lite ha minato il rapporto che stanno costruendo dentro la casa del ...

Mentre la conoscenza più chiacchierata di questo Grande Fratello Vip continua a incendiare le mura della casa di Cinecittà, le avventure di Giulia Salemi e Francesco Monte hanno tenuto banco anche a Casa Signorini, il talk web del direttore di Chi e co-conduttore/opinionista del reality show.Come visto anche durante la puntata di lunedì scorso, a commentare le vicende amorose di Monte e Salemi ci hanno pensato anche Ignazio Moser e ...

Un anno dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è innamorata di Ignazio Moser, ora segue lo storico ex nella...

A Cecilia Rodriguez sembra non stare molto simpatica Giulia Salemi: è questa la sensazione che hanno avuto tutti quelli che hanno ascoltato le dichiarazioni che la showgirl ha fatto recentemente sull'attuale concorrente del Grande Fratello VIP. Intervistata dal settimanale Chi su vari argomenti, l'argentina ha ribadito il suo pensiero sulla nuova fiamma di Francesco Monte: secondo la ragazza, infatti, l'influencer dovrebbe far parlare di sé per ...

Intervistata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, la sorella d'arte Cecilia Rodriguez ha voluto dire la sua sulla situazione di Francesco Monte, che la nomina costantemente nella casa del Grande Fratello Vip 3: Francesco è una persona alla quale ho voluto molto bene e mi dispiace se soffre. Io credo nel suo dolore perché è stato anche il mio, ma poi ho trovato una persona con la quale sorridere e fare progetti. E a lui auguro ...

