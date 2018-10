Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | l’indiscrezione sulla gravidanza

Cecilia Rodriguez incinta? «Presto l'annuncio ufficiale con Ignazio Moser» : Cecilia Rodriguez incinta? Non è un segreto che la sorella di Belen e Ignazio Moser non vedessero l'ora di mettere su famiglia. I due piccioncini, che si sono innamorati lo scorso...

Indiscrezione bomba : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori? : E’ passato esattamente un anno da quando Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono innamorati nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ed oggi che la modella e l’ex ciclista formano una delle coppie più... L'articolo Indiscrezione bomba: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori? proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori? Il retroscena bomba : La modella argentina e l'ex ciclista, legati da un anno, potrebbero dare presto l'annuncio a mezzo stampa

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser presto diventeranno genitori : Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser saranno presto genitori? Non è un mistero che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siano intenzionati a mettere su famiglia presto. I due, infatti, in più occasioni hanno ribadito di voler diventare presto genitori perché innamorati e pronti a fare questo grande passo avanti nella loro relazione. Secondo il settimanale Oggi, però, il progetto della coppia potrebbe presto concretizzarsi (prima di quanto si possa ...

Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser? L'indiscrezione : Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, lancia una bomba che riguarda una delle coppie più chiacchierate del momento. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser che, secondo la rubrica 'Pillole di Oggi', starebbero per diventare genitori. Mancherebbe, il condizionale è d'obbligo in questi casi, l'annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati. Si legge: Sembra che Cecilia Rodriguez voglia mettere su famiglia con ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano un bebè? Presto l’annuncio : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Presto genitori? Lo scoop Il giornale Oggi ne è sicurissimo: Presto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno un bambino. La rivista di gossip ha dato la notizia in modo così certo, che sembrerebbe sapere qualcosa di più rispetto a quello che sanno i fan della famosa coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 2. Che la sorella di Belen è forse già incinta? Questo è quello che si legge nella ...

Cecilia Rodriguez incinta? Presto l’annuncio ufficiale insieme a Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Presto genitori: la coppia sarebbe già pronta a dare l’annuncio ufficiale Non è un mistero che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siano intenzionati a mettere su famiglia Presto. I due, infatti, in più occasioni hanno ribadito di voler diventare Presto genitori perché innamorati e pronti a fare questo grande passo […] L'articolo Cecilia Rodriguez incinta? Presto l’annuncio ufficiale insieme a ...

Cecilia Rodriguez spiazza i fan : la dedica d’amore a Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez sempre più innamorata di Ignazio Moser: la dedica d’amore spiazza i fan Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, a un anno dal loro incontro al Grande Fratello Vip, continuano oggi a stare insieme felici e contenti. Il numero dei fan della coppia, inoltre, pare destinato […] L'articolo Cecilia Rodriguez spiazza i fan: la dedica d’amore a Ignazio Moser proviene da ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : famiglie Moser e Rodriguez riunite a Trento! (FOTO) : Cecilia Rodriguez ha trascorso il fine settimana sulle Dolomiti dove è di casa da quando è sentimentalmente legata a Ignazio Moser. Stavolta, però, in montagna ci ha portato anche i genitori e sul social ha postato... L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: famiglie Moser e Rodriguez riunite a Trento! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte confessione su Cecilia Rodríguez (VIDEO) : Francesco Monte non riesce proprio a smettere di parlare di Cecilia Rodríguez sua ex fidanzata Dopo una lunga chiacchierata con Andrea Mainardi, Francesco si è lasciato andare sul suo rapporto con la modella argentina: “Io non sono solito fare quel tipo didiscorsi. Matrimonio, figli… Così quando è entrata nella Casa, prima che succedesse quello che è sucesso, ho capito che era la donna della mia vita. Io ho capito che Cecilia è la ...

Grande Fratello VIP 3 - Francesco Monte e il tormento Cecilia Rodriguez : "Non provo nessun rancore" : Niente da fare, Francesco Monte non perde occasione per parlare di Cecilia Rodriguez come se l'ossessione per il suo pensiero non fosse mai passato ad un anno di distanza. Questa volta la motivazione è un sogno premonitore che anticipava ciò che la realtà gli ha poi sbattuto in faccia, lo racconta in presenza di Andrea Mainardi: A maggio avevo fatto un sogno. Ancora non si sapeva nulla del programma. Dopo essermi svegliato piangendo, le dissi ...

GF Vip - Francesco Monte confessa : 'Cecilia Rodriguez? La donna della mia vita' : Cecilia Rodriguez sembra essere ancora l'argomento preferito di Francesco Monte: in questo primo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello VIP, il ragazzo ha parlato tantissime volte dell'ex fidanzata. Le ultime dichiarazioni che il pugliese ha rilasciato sulla sorella di Belen [VIDEO] sono molto forti e stanno facendo discutere: l'ex tronista ha confidato ad Andrea Mainardi che ha sempre pensato che l'argentina fosse la donna della sua ...

GF Vip - Francesco Monte confessa : 'Cecilia Rodriguez? La donna della mia vita' : Cecilia Rodriguez sembra essere ancora l'argomento preferito di Francesco Monte: in questo primo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello VIP, il ragazzo ha parlato tantissime volte dell'ex fidanzata. Le ultime dichiarazioni che il pugliese ha rilasciato sulla sorella di Belen sono molto forti e stanno facendo discutere: l'ex tronista ha confidato ad Andrea Mainardi che ha sempre pensato che l'argentina fosse la donna della sua ...

Francesco Monte - l’incontro Cecilia Rodriguez e il paragone con Belen : lo sfogo al Gf Vip : Francesco Monte racconta la verità sul primo incontro con Cecilia Rodriguez dopo il Gf Vip: “Quando è tornata a casa era infastidita” Cecilia Rodriguez continua ad essere una ferita aperta per Francesco Monte. Questa notte, infatti, nella Casa il suo pensiero è andato ancora una volta a lei. A Mainardi, nello specifico, ha raccontato interessanti […] L'articolo Francesco Monte, l’incontro Cecilia Rodriguez e il paragone ...