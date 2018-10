C’è una cosa ancora più difficile di una vincita alla lotteria | sopravvivere dopo aver

C’era un complotto per uccidere Soros e Hillary (questa è una notizia vera) : New York. Un pacco postale esplosivo indirizzato a George Soros, uno all’ex presidente americano Barack Obama, uno all’ex segretario di stato Hillary Clinton, un quarto all’ex procuratore generale Eric Holder e un quinto all’ex direttore della Cia John Brennan, quest’ultimo spedito alla rete televis

Emma presenta il nuovo singolo “Mondiale” : «“C’è una parola potentissima che ci fa tremare… la chiamano amore» : “Mondiale” è il titolo del nuovo brano di Emma, una ballata potente ed emozionante, in radio e disponibile in digitale da venerdì 2 novembre. «“C’è una parola potentissima che ci fa tremare.. la chiamano amore”. Le parole di Colapesce di Matteo Mobrici e Federico Nardelli – racconta Emma – sono state un pugno nello stomaco, non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni. Le “strategie” e ...

Conte : “Non C’è nessuna possibilità di uscire dall’Euro ma è grave che qualche commissario Ue ci definisca xenofobo” : Sul caso della Diciotti “non è stata violata nessuna legge“, perché l’Italia non “ha lasciato una sola persona a morire in mare” e quando “qualche commissario europeo descrive l’Italia come xenofoba si assume una responsabilità grave“. Di più: “In Europa è facile dire è colpa dei populismi, ma è una spiegazione rischiosa perché vuol dire rinunciare a migliorare e a consentire al sogno europeo di ...

The Weeknd è il fan numero uno di Bella Hadid e C’è una prova che lo dimostra : Tutti meriterebbero un sostegno così The post The Weeknd è il fan numero uno di Bella Hadid e c’è una prova che lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello Vip - in casa C’è un super-dotato : “Ha una cosa enorme”. Di chi si tratta : Al Grande Fratello Vip 3 i maschietti sono sempre grandi protagonisti. Soprattutto quando si tratta di parlare di temi futili come… ‘le misure’ delle proprie parti intime. Ebbene sì, come se ci si trovasse all’interno di uno spogliatoio di palestra o in una classe di ragazzini delle scuole medie, anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 tengono banco i confronti sulle rispettive misure. E chi sarà ...

Cast e personaggi di C’era una volta 7 : la famiglia Reale lascia posto ai babbani? : Grande pomeriggio quello di oggi, 19 ottobre, su Rai4 dove debuttano Cast e personaggi di C'era una volta 7. Tutti i pomeriggi, intorno alle 17.00, andranno in onda due episodi della settima e ultima stagione della serie fantasy ABC per un totale di due settimane. Come vi abbiamo già anticipato ieri, e nelle scorse settimana, la serie non sarà più quella che abbiamo lasciato nel finale della sesta stagione e si capisce già da Cast e personaggi ...

USA - nella devastazione di Mexico Beach C’è una casa che è rimasta intatta dopo l’uragano Michael : “L’abbiamo costruita per il “Big One” [FOTO] : 1/11 ...

Mediaset - Confalonieri chiarisce : “Non C’è alcuna idea di vendere” : Confalonieri vendita Mediaset. Non c’è alcuna idea di vendere Mediaset e nessuno – tantomeno Marina Berlusconi – vuole spingere il fondatore a trovare un acquirente. A spiegarlo in maniera chiara è Fedele Confalonieri, presidente dell’azienda con sede a Cologno Monzese, in un incontro con i giornalisti. Il dirigente ci ha tenuto a chiarire ulteriormente la […] L'articolo Mediaset, Confalonieri chiarisce: “Non ...

Polidoro Editore - a Napoli C’è una casa editrice moderna. Anzi - contemporanea : È vero! Napoli non ha una grande casa editrice come Palermo o Bari. È vero a Napoli ci sono troppe realtà frammentate, spesso editori dediti solo ed esclusivamente alla pubblicazione di libri inerenti alla città. L’editoria napoletana è spesso autocelebrativa, è spesso immobile. Non partecipa a fiere, non si confronta col resto della nazione. Vende sempre alla stessa gente, la stessa merce, le stesse storie. Eppure in questo contesto editoriale ...

Il finale di C’era una volta 6 su Rai4 lancia il “reboot” in onda da domani : le novità sulla programmazione : Il finale di C'era una volta 6 saluterà i fan della serie, almeno come l'hanno conosciuta in questi anni. I protagonisti del fantasy ABC non torneranno tutti nella settima stagione, considerata da tutti una sorta di reboot, in onda da domani, 19 ottobre, proprio su Rai4 che ha deciso così di chiudere definitivamente il capitolo con gli Oncers. Proprio sulla pagina Twitter di Rai4 è arrivato l'annuncio ufficiale che recita: "È tempo di un ...

C’è un complotto per manipolare il testo sulla pace fiscale? Ecco una ricostruizione : (foto: Antonio Masiello/Getty Images) Il 17 ottobre, durante la registrazione della trasmissione Porta a porta andata in onda su Rai 1, il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato del decreto in materia fiscale appena approvato dal Consiglio dei ministri, annunciando l’intenzione di “presentare denuncia alla procura della Repubblica”. Secondo il leader politico del Movimento 5 stelle, infatti, “al Quirinale è arrivato un ...

C’è una misteriosa malattia negli Stati Uniti : Causa debolezza e paralisi muscolare nei bambini e i casi sono in aumento: si sospetta c'entrino alcuni virus, ma non se ne capiscono le cause The post C’è una misteriosa malattia negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Ordine Storie Instagram In Alto : C’è una Logica? : In che Ordine sono mostrate le Storie Instagram in Alto? Si può cambiare l’Ordine delle Storie Instagram? Come funziona l’Ordine delle Stories Instagram? Da cosa dipende Ordine Stories Instagram in Alto? In che Ordine appaiono le Storie su Instagram? Cerchiamo di fare chiarezza Nuovo giorno, nuova guida dedicata al social network del momento, vale a dire Instagram. Visto che ho ricevuto […]

Ordine Storie Instagram In Alto : C’è una Logica? : In che Ordine sono mostrate le Storie Instagram in Alto? Si può cambiare l’Ordine delle Storie Instagram? Come funziona l’Ordine delle Stories Instagram? Da cosa dipende Ordine Stories Instagram in Alto? In che Ordine appaiono le Storie su Instagram? Cerchiamo di fare chiarezza Nuovo giorno, nuova guida dedicata al social network del momento, vale a dire Instagram. Visto che ho ricevuto […]