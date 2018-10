Caso Sissy | il ministro Bonafede | “Non saremo lo Stato vigliacco che abbandona chi lo ha

Caso Sissy - i colleghi poliziotti pronti a incatenarsi per protesta contro l’archiviazione : Il 1 novembre 2018, a due anni di distanza dal colpo di pistola che ha ridotto in stato vegetativo l'agente Sissy Trovato Mazza, colleghi, parenti e sostenitori si riuniranno per protestare contro l'archiviazione del Caso davanti al Ministero della Giustizia. In prima linea Aldo di Giacomo, il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria: "Vicenda oscura e inquietante, non accetteremo che si chiuda senza indagare".Continua a leggere