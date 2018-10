Caso Lodi | la senatrice Malpezzi Pd a Salvini | “La sua sindaca nega i diritti” Lui

La tv litiga per il primato sul Caso Lodi. Quando il messaggio conta più del calendario : La tv litiga per rivendicare il primato sul caso Lodi. In questi ultimi giorni più che il tema in sé, ad emergere è piuttosto la corsa ad intestarsi la medaglia per l’arrivo prima degli altri sulla notizia.Ad innescare la polemica è stata Striscia venerdì scorso, con un servizio ironico – ma manco troppo – contro Enrico Mentana e Corrado Formigli, che riconoscevano a Piazzapulita il merito di aver smosso le acque sulla vicenda delle mense ...

Caso Lodi - il commissario Moscovici : "Da cittadino sono scioccato". Salvini : "Pensi alla Francia" : Il commissario europeo commenta la vicenda dei bambini immigrati esclusi dalla mensa, il vicepremier replica: "Si preoccupi del suo governo che scarica gli immigrati in Italia"

Caso Lodi - regolamento resta - con alcune modifiche. Sindaca : “Nessun passo indietro” : La giunta di Lodi emana una delibera, che conferma il regolamento, ma supera alcuni ostacoli per le famiglie straniere. La Sindaca Casanova: "Grazie alle linee-guida introdotte si troverà una soluzione concreta e ragionevole alle criticità emerse, senza creare disagio alle famiglie, tantomeno ai bambini".Continua a leggere

Caso Lodi - mezza marcia indietro del Comune. Il Coordinamento : "Non basta" : Approvata una delibera per la quale gli stranieri possono chiedere a consolati e ambasciate un certificato che dimostri l'impossibilità di reperire gli attestati su redditi e proprietà nei paesi di provenienza

Caso Lodi - nel Salento arriva la mensa a colori : "Tutti in piazza per un pranzo con i migranti" : Il sindaco di Racale Donato Metallo ha rilanciato un'iniziativa promossa dai cittadini per il 21 ottobre: "Ognuno porterà il necessario per un pasto condiviso con uomini, donne e bambini provenienti da Paesi diversi"

Servizi scolastici a Lodi : sarà valutato Caso per Caso : Un dirigente pubblico valuterà le prove documentali fornite dai genitori, comprese le carte del proprio paese d'origine, e deciderà se e chi avrà diritto ad accedere alla fascia più bassa per mensa, ...

Caso Lodi - famiglie e associazioni sotto il Comune : 'La sindaca ci incontri' : C'è chi i documenti dai propri paesi di origine non è proprio riuscito a ottenerli e chi invece li ha recuperati e presentati ma aspetta ancora che il Comune li accetti. I genitori dei bambini di Lodi ...

Caso Lodi - Salvini attacca Fico : “Faccia il presidente della Camera” : Il vicepremier Matteo Salvini non ha gradito la presa di posizione del presidente della Camera Roberto Fico sul Caso della mensa di Lodi. Intervenendo a un convegno dell'Ance, Salvini ha dichiarato: "Faccia il presidente della Camera. Siamo a parlare di edilizia, per rispetto dell'Ance non vado oltre".Continua a leggere

Caso Lodi - i bambini stranieri tornano alla mensa scolastica - : Grazie ai 60mila euro raccolti dal Coordinamento Uguali Doveri, i bimbi figli di cittadini non comunitari possono tornare a usufruire dei servizi. Sotto il Comune un presidio per chiedere la ...

Caso Lodi - i bambini di nuovo in mensa insieme. Ma non per merito del Comune : I figli dei cittadini stranieri esclusi dal servizio scolastico per colpa di un percorso burocratico impossibile da portare a termine potranno mangiare con i loro compagni grazie alla raccolta fondi fatta in tutta Italia. Ma la protesta continua: al via il presidio di 12 ore...

Perché Lega e Cinquestelle sul Caso Lodi sono divisi : La vicenda della mensa scolastica di Lodi diventa un caso politico e divide gli alleati di governo. I 5 stelle, con il leader e vicepremier Luigi Di Maio, si sono schierati al fianco dei bambini ...