Caso Cucchi | sei nuovi indagati | si ipotizza reato di falso ideologico

Caso Cucchi - altri sei indagati : anche un colonnelloUn'intercettazione : "Magari morisse - li mortacci sua" : Sotto inchiesta il tenente colonnello Francesco Cavallo, all'epoca capo ufficio comando del Gruppo carabinieri Roma: avrebbe suggerito a Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza, di modificare l'annotazione di servizio sullo stato di salute di Cucchi.

Caso Cucchi - 6 indagati : anche colonnello che suggerì modifica dello stato di salute : Sei persone sono state indagate nel nuovo filone di indagine sulla morte di Stefano Cucchi: si tratta di cinque carabinieri e un avvocato per cui si ipotizza il reato di falso. Tra i militari dell'...

Caso Cucchi - pm : “Prove inquinate per ordini dall’alto dai carabinieri” : Durante processo bis in corso a Roma a carico dei cinque carabinieri accusati del pestaggio e della morte del 31enne geometra romano, il pm ha presentato nuovo materiale probatorio accusando la stessa catena di comando dell'arma per i depistaggi: "Non fu frutto di una decisione estemporanea, ma l’esecuzione di un ordine"Continua a leggere

Caso Cucchi - almeno 6 indagati nel filone sull’insabbiamento : ci sono anche il tenente colonnello Cavallo e un avvocato : L’inchiesta si allarga ancora e continua a risalire la scala gerarchica dei carabinieri. Il presunto insabbiamento sulla morte di Stefano Cucchi, secondo la procura di Roma, era arrivato almeno fino al tenente colonnello Francesco Cavallo, all’epoca capo ufficio comando del Gruppo carabinieri di Roma. Assieme a lui, si apprende, sono indagati almeno altri cinque militari dell’Arma e un avvocato. Tutti sono accusati di falso ...

Il pm : "Caso Cucchi costellato di falsi" : Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Questa storia è costellata di falsi, subito dopo il pestaggio, e proseguita in maniera ossessiva subito dopo la morte di Cucchi, c’è stata un'attività di inquinamento probatorio indirizzando in modo scientifico prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità e

Dal Caso Cucchi alla cronaca. Le ombre si contrappongono alle stellette sul cuore di molti Carabinieri - : Le inchieste, gli episodi di cronaca nera che macchiano l'onore della divisa non aiuta ad avvicinare le forze dell'ordine ai cittadini, non aiutano a rafforzare quel senso di integrità e sicurezza ...

Caso Cucchi - i 5 Stelle si schierano con Casamassima. "Non può essere punito chi racconta la verità" : Come un fiume in piena, il pestaggio di Stefano Cucchi sta trascinando con sé la credibilità acquisita dall'Arma nel corso dei secoli. Tuttavia, una parte di quei militari che erano stati sospettati ...

Caso Cucchi - c’è un altro carabiniere indagato nell’inchiesta sui falsi : C’è un nuovo indagato nel fascicolo della procura di Roma sui falsi legati al pestaggio di Stefano Cucchi, arrestato dai carabinieri con l’accusa di possesso di droga, e morto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Sandro Pertini. Si tratta di Luciano Soligo, allora comandante della compagnia Talenti Montesacro. L’iscrizione del militare è legata alla dep...