Casino Saint Vincent | consiglieri Val D’Aosta condannati a maxi-risarcimento da 30

Rapporti Casinò-De Vere : la Finanza preleva documenti Aosta - Eseguito dai militari del Gruppo Aosta - negli uffici di Saint-Vincent di ... : La Guardia di Finanza è stata, nella mattinata di oggi, martedì 23 ottobre, a Palazzo regionale e al Casinò de la Vallée per eseguire un ordine di esibizione di documentazione emesso dalla Procura di ...

Casinò di Saint-Vincent : via Di Matteo - nominato il nuovo CdA - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Sarà presieduto dalla prof. Manuela Brusoni. Aggravi: «Cda dovrà rafforzare il risanamento dell'azienda» AOSTA. Tolta la ...

Casinò di Saint-Vincent in 'rosso' per 21 milioni : rischio fallimento sempre più vicino - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Costo del lavoro in aumento a 54 milioni, cala il fatturato. Pagamenti a rischio già da settembre Saint-Vincent. Una ...