Casapound | 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La procura di Roma ha aperto un’indagine pernei confronti di venti militanti di. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui l’inchiesta potrebbe allargarsi: il procedimento nasce dai fatti di martedì 23 ottobre, quando la guardia di Finanza arrivata davanti allo stabile occupato via Napoleone III ha deciso di rimandare il blitz. Le Fiamme gialle dovevano entrare nella sede del movimento per valutare un eventuale danno erariale, su mandato della procura regionale della Corte dei conti. Ne sono nati momenti di tensione, e secondo le ricostruzioni, anche per questo motivo la Finanza ha scelto di rinunciare all’operazione rinviandola a un’altra data. In queste ore i pubblici ministeri Michele Nardi e Francesco Caporale hanno disposto l’acquisizione di articoli di stampa relativi ...