Casa | ricerca | affitti in aumento in tutte le città della Lombardia

Una Casa modulare per i ricercatori in Groenlandia : La casa modulare targata Ariston sbarca in Groenlandia. Caratteristiche: sostenibile, capace di sopportare le condizioni meteorologiche più estreme, e garantire al tempo stesso efficienza energetica sia durante il processo produttivo che nelle operazioni quotidiane di ricerca. Una missione impegnativa per la Ariston Comfort Zone che dovrà ospitare un gruppo di ricercatori, dell’università di Copenaghen, durante la loro missione nel cuore ...