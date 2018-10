Carovana migranti | il Pentagono invia 800 uomini alla frontiera Trump | “Li fermeremo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Ottocento militari schierati al confine in attesa della. Donaldpassa dalle parole ai fatti e dà il viaprima misura per fronteggiare i 7milain cammino dall’Honduras verso gli Stati Uniti. Ormai il presidente dedica ai caminantes almeno un tweet al giorno, e il contenuto è sempre molto simile. “I Democratici hanno fatto apposta leggi per rendere difficile fermare le persone al confine”, ha scritto venerdì, “ma io impiegherò l’esercito per questa emergenza nazionale. Li!”. Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped! — Donald J.(@realDonald) 25 ottobre ...