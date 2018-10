Carovana migranti Honduras | il Pentagono invia 800 militari al confine con il Messico

Carovana migranti - il Pentagono invia 800 uomini alla frontiera. Trump : “Li fermeremo - non faremo come l’Europa” : Ottocento militari schierati al confine in attesa della Carovana. Donald Trump passa dalle parole ai fatti e dà il via alla prima misura per fronteggiare i 7mila migranti in cammino dall’Honduras verso gli Stati Uniti. Ormai il presidente dedica ai caminantes almeno un tweet al giorno, e il contenuto è sempre molto simile. “I Democratici hanno fatto apposta leggi per rendere difficile fermare le persone al confine”, ...

La falsa emergenza della Carovana di migranti : Roma. Ecco cos’è per davvero la “carovana” di migranti che è partita dall’Honduras e due giorni fa ha attraversato il confine sud del Messico, con gli Stati Uniti come destinazione finale – e impossibile. E’ un movimento di persone relativamente piccolo (i marciatori effettivi sono circa cinquemila)

Migranti : una nuova Carovana pronta a partire verso gli Usa : ... i cosiddetti 'coyotes' che chiedono dai 4.000 agli 8.000 dollari a persona per viaggi spesso pericolosi, e sono più sicuri mentre attraversano alcuni dei Paesi più a rischio del mondo , come ...

Migranti : Wsj - pronta a partire nuova Carovana verso Usa : Una seconda carovana di Migranti si sta formando sull'onda di quella già arrivata in Messico con l'obiettivo di varcare i confini degli Stati Uniti. Lo scrive il Wall Street Journal, segnalando che ...

Come è iniziata la Carovana dei migranti verso gli Stati Uniti : Con messaggi su WhatsApp, con un volantino su Facebook e grazie a giornali e televisioni: è la più grande di sempre, e non sembra avere un "responsabile" The post Come è iniziata la carovana dei migranti verso gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Carovana migranti - 3 vittime. Messico dice l’opposto di Trump : “Investiremo in Centro America per arginare il flusso” : Almeno tre migranti sono morti durante la marcia verso gli Stati Uniti. Anche loro camminavano dentro quella marea umana di oltre 7mila persone partita dall’Honduras il 13 ottobre e diretta negli Stati Uniti. Un fiume di persone che allarma Trump: nel pieno della campagna elettorale per le elezioni di midterm, il presidente Usa ha promesso di inviare alla frontiera tutti i militari necessari e ha minacciato di tagliare gli aiuti a ...

Carovana dei migranti - prima vittima : ANSA, - CITTA' DEL MESSICO, 23 OTT - La Carovana di migranti centroamericani in viaggio attraverso il Messico verso gli Stati Uniti ha registrato la sua prima vittima: una persona è morta ieri cadendo ...

La Carovana dei migranti va avanti inseguendo un miracolo : Gli honduregni della carovana non possono tornare indietro. Lì li aspettano pallottole, fame e malattie. Le minacce di Trump sono inutili. Leggi

La Carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti non si ferma : Nonostante le minacce di Trump e i tentativi della polizia messicana il loro viaggio a piedi sta continuando, e via via si uniscono nuove persone The post La carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti non si ferma appeared first on Il Post.