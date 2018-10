Carcere duro a Provenzano | Ue condanna l' Italia

«Carcere troppo duro» per Provenzano : la Corte europea dei diritti condanna l’Italia I misteri della vita del boss : La sentenza del tribunale per i diritti umani fa riferimento al regime di 41 bis applicato al boss malato dal 2016 fino al giorno della sua morte

Mafia - Strasburgo condanna Italia per Carcere duro a Provenzano dal 23 marzo al 13 luglio 2016 : L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per la decisione di rinnovare l’applicazione del regime speciale di detenzione del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 fino alla sua morte, il 13 luglio dello stesso anno. La Corte invece non ha individuato nessuna violazione sulle condizioni di detenzione. Provenzano, relativamente all’articolo 3 della Convenzione, si era lamentato delle cure mediche ...

Kokorin e Mamaev - pugno duro : due mesi di Carcere prima del processo [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Mafia Capitale : Carminati - disposto regime Carcere duro : Conseguenza della sentenza di secondo grado che ha riconosciuto l'aggravante mafiosa per gli imputati principali. Il Dap ha disposto, a quanto si apprende, il regime di carcere duro per Massimo Carminati, l'uomo chiave dell'inchiesta Mafia Capitale. L'applicazione del "41 bis" è conseguenza della sentenza di secondo grado che ha riconosciuto l'aggravante mafiosa per gli imputati principali.

Mafia - Giuseppe Casamonica al 41bis/ Roma - disposto il “Carcere duro” al capo dell’omonimo clan : Mafia, Giuseppe Casamonica al 41bis: è considerato il capo dell'omonimo clan operante a Roma. Dalle indagini degli inquirenti sarebbe emerso il suo ruolo centrale.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:51:00 GMT)

Carcere duro per il capoclan Giuseppe Casamonica - disposto il 41 bis - : L'uomo, ritenuto al vertice del clan attivo a Roma, era tornato in regime di detenzione lo scorso 17 luglio, quando i carabinieri avevano arrestato 33 persone tra esponenti della famiglia e loro ...

Giuseppe Casamonica al 41 bis : Carcere duro per il capoclan della mafia a Roma : Su richiesta della Dda di Roma, confermata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è stato disposto il regime speciale previsto dall'articolo 41 bis ordinamento...