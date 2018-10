Carburanti | quotazioni in salita

Carburanti - quotazioni in rialzo : Rimangono invariati i listini rispetto a ieri per quanto riguarda i prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa mentre le quotazioni internazionali sono ancora in rialzo . Queste sono le medie dei ...

Carburanti - quotazioni in rialzo : Rimangono invariati i listini rispetto a ieri per quanto riguarda i prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa mentre le quotazioni internazionali sono ancora in rialzo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,647 euro/litro (invariato, ...