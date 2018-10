Caos B | Lega Pro sospende gare sette club

La Lega B tuona : “il format della Serie B a 19 squadre non si tocca” - il Caos è totale! : Serie B, la confusione attorno al campionato cadetto prosegue, la Lega B minaccia ulteriori ricorsi difendendo il format a 19 squadre Serie B nel caos ormai da mesi, ma le novità sembrano non finire mai. Dopo la clamorosa decisione del Tar del Lazio di riaprire la corsa ai ripescaggi, la Lega B ha tuonato quest’oggi: “Abbiamo deciso di impugnare l’ordinanza cautelare provvisoria del Tar, che ha modificato e ribaltato ...

Caos serie B - la Lega di Balata va al consiglio di Stato : ROMA - Il Caos adesso è totale, lo scontro ad altissimo livello. La Lega di serie B oggi a Milano, in una assemblea d'urgenza, 'ha deciso all'unanimità di ricorrere al consiglio di Stato contro la ...

Caos Serie B - Lega al Consiglio di Stato : 19.15 La Lega di Serie B "ha deciso all'unanimità di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio". Lo annuncia il presidente Mauro Balata al termine dell'assemblea convocata d'urgenza dopo la sentenza che di fatto boccia il format a 19 squadre. Davanti alla stampa, Balata ha usato toni accesi: "La Figc non ha intenzione di impugnare l'ordinanza del Tar, la stessa che censura i suoi stessi provvedimenti. E' gravissimo. ...

Caos Serie B - il Tar boccia il format a 19 squadre : 'Le posizioni di Novara - Pro Vercelli e Ternana vanno riesaminate'. La Lega Pro rinvia ... : Deve essere riesaminata dagli organismi sportivi competenti la posizione del Novara Calcio, della Pro Vercelli 1892 e della Ternana, quest'ultima ha già disputato 5 partite in Serie C,. Lo ha deciso ...

Caos Serie B - la Lega rimane in attesa delle decisioni della Figc : La Lega di B rimane in attesa delle decisioni che la Figc vorrà adottare per ottenere la definitiva chiarezza sul tema. Dalla Lega cadetta è questa la posizione che filtra dopo aver appreso la notizia ...

ITALIA 5 STELLE 2018 - CONVENTION M5S/ Diretta streaming video : Beppe Grillo e la linea dura - Caos sulla Lega : ITALIA 5 STELLE, CONVENTION M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 STELLE. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:58:00 GMT)

Decreto Fiscale Conte "sabato Cdm” : Salvini “altri impegni”/ Caos ‘manina’ : Berlusconi “Lega-M5s alle comiche” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Non vado al CdM"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:50:00 GMT)

Caos condono - Garavaglia - Lega - : 'Il testo? Lo conoscevano tutti' : Ma quale manina , ' il testo lo conoscevano tutti '. Risponde così Massimo Garavaglia , sottosegretario all'Economia della Lega, a chi gli chiede chi fosse a conoscenza delle norme del decreto fiscale ...

Caos dl fiscale - Conte : "Lo controllo io" Garavaglia (Lega) : testo votato da tutti : Il premier prima dei nuovi bilaterali interviene sulla denuncia di Di Maio e prova a mettere un freno alle polemiche: "La Manovra è molto bella". Conte oggi avrà altri incontri bilaterali dopo il faccia a faccia con la cancelliera Merkel di ieri sera

Caos su condono : Di Maio denuncia 'manina'. Lega : Noi non c'entriamo : Roma, 17 ott., askanews, - Il condono fiscale provoca il Caos nel governo e tra palazzo Chigi e Quirinale. Il vice-premier Luigi Di Maio va in trasmissione a 'Porta a porta' e rinnega parte delle ...

Manovra - il primo giallo. 'A noi non risulta nulla' - cosa è sparito dal testo : Caos Lega-M5s : Il governo agisce ancora in solitaria e comunica l'abolizione del test di Medicina. Peccato però che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , non ne sapesse nulla. ' Si abolisce il numero chiuso ...

SONDAGGI POLITICI/ Caos Manovra - per il 44% debito pubblico aumenterà nonostante il Governo Lega-M5s : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: bene il Governo, Lega sopra il 30% ma perde un punto in una settimana. Scende M5s, male Berlusconi: sempre più divisa la Sinistra(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:20:00 GMT)

SCUOLA/ Concorso dirigenti nel Caos - una soluzione c'è ma la Lega non la vuole : In nessun Paese la scelta dei dirigenti scolastici è così tortuosa. Come venirne fuori? "Bisogna attuare l'autonomia, bandendo concorsi locali", spiega ROBERTO PELLegaTTA (Disal)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ "Il Miur recluti prof e dirigenti in pensione per valutare studenti e scuole", di G. Ragazzini e V. VagnoliSCUOLA/ Albo degli abilitati e assunzione diretta dei prof, l'unica via per evitare il collasso, di ...

Molinari (Lega) : “Caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza”. Poi ritratta : Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, rischia di aprire un caso all'interno della maggioranza di governo sul reddito di cittadinanza. Prima afferma che "il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia". Poi ritratta e spiega che voleva intendere "l'esatto contrario: i mercati non hanno motivo di agitazione prima di sapere che misure faremo".Continua a leggere