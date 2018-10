Cancro ai testicoli | i sintomi per riconoscerlo

caffeinamagazine

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Ilaiè una roba molto preoccupante. Nessun uomo, ovviamente, vuole parlarne e invece è bene farlo perché, come per ogni tumore, la diagnosi precoce è fondamentale per guarire. Intanto facciamo un passo indietro e capiamo meglio cosa sono i. Essi sono gli organi in cui nell’uomo avviene la formazione degli spermatozoi e di alcuni ormoni maschili. Isono due, sono contenuti nello scroto, che è una borsa di pelle che si trova sotto il pene. Ildel testicolo è un tumore maschile, in cui le cellule tumorali si formano a partire dai tessuti di uno o di entrambi i. È molto diffuso? Abbastanza. Il tumore aicolpisce soprattutto la popolazione giovane (in genere tra i 20 e i 40 anni). Nella fascia di età fino a 50 anni costituiscono il tipo di tumore più frequente (12 per cento di tutte le diagnosi di tumore nel genere ...