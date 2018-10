Cambio orario | si torna all' ora solare | lancette indietro | ma quanto conviene?

Cambio orario : domenica si torna all’ora solare - bisognerà spostare le lancette indietro : Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre alle ore 3:00, bisognerà spostare indietro di 60 minuti le lancette di tutti gli orologi per dire arrivederci all'ora legale e accogliere quella solare. Questo permetterà, almeno fino al 31 marzo 2019, di dormire un'ora in più. È vero che le mattine avranno più luce, ma allo stesso tempo le giornate saranno più corte perché il sole tramonterà prima.Continua a leggere

Il Cambio dell'ora è ormai vicino: manca una settima al passaggio di consegne fra ora legale e ora solare. Il 28 Ottobre prossimo, esattamente alle 3.00 di Domenica, sposteremo gli orologi un'ora...

Con l'arrivo di Ottobre arriva anche il mese del consueto Cambio d'orario, che porrà fine all'ora legale e darà il via all'ora solare. --Il Cambio orario avverrà come sempre di notte, esattamente fra 27 e 28 Ottobre: le ore 3.00 del 28 Ottobre diverranno le ore 2.00, ovvero dovremo spostare le lancette degli orologi un'ora indietro. In tal modo potremo riposare un'ora in più. L'effetto più evidente del Cambio orario sarà però quello sulla luce ...

Ue pronta ad abolire il Cambio tra ora solare e legale. Juncker : orario estivo tutto l’anno : Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker annuncia che la Commissione è pronta a fare quello che vogliono milioni di europei: abolire il passaggio da ora legale a solare. «Terremo l’ora legale tutto l’anno». L’annuncio arriva a meno di 24 ore dal sondaggio secondo cui gran parte degli europei «non vogliono più cambiare l’ora ogni anno»...

L'ora legale non piace agli europei : va abolita?/ Ultime notizie : studi su effetti negativi del Cambio orario : Abolire l’ora legale? 3.7 milioni di europei favorevoli. Ultime notizie, l’Unione Europa deve prendere una decisione dopo un maxi sondaggio sull'abolizione(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:35:00 GMT)

Ue : 4 - 6 milioni di persone partecipano alle consultazioni sul Cambio orario : Oltre 4,6 milioni le persone hanno partecipato alla consultazione pubblica lanciata all’inizio del mese di luglio. A riferirlo è la Commissione Europea. Ora si analizzeranno le riposte ricevute e saranno pubblicate nelle prossime settimane i risultati. A secondo dei risultati la Commissione Ue deciderà o meno un’abolizione del cambio orario nell’insieme dell’Ue. L'articolo Ue: 4,6 milioni di persone partecipano alle ...