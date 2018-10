Calciomercato Psg | Attento Napoli | Tuchel vuole Insigne

Calciomercato Juventus - Psg-Lione : Paratici in tribuna - ecco i calciatori ‘visionati’ [FOTO] : 1/8 LaPresse ...

Calciomercato - il Psg vorrebbe trattenere un giocatore in scadenza : ecco di chi si tratta : Secondo ‘Mundo Deportivo‘, il Paris Saint Germain è pronto a blindare il centrocampista Adrien Rabiot e sta lavorando a un rinnovo di contratto con un sostanzioso ritocco economico. Al momento, le parti sembrano ancora distanti e la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza rimettendo in gioco il Barcellona, favorito nella corsa a giocatore, in questo braccio di ferro a distanza col Psg. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Calciomercato - Neymar scontento al PSG : follie per tornare in Spagna : El Mundo Deportivo ha raccontato che Neymar ha passato l’ultima estate a riavvicinarsi prepotentemente al Barcellona: il calciatore brasiliano avrebbe tentato diversi abboccamenti con la dirigenza blaugrana nella speranza di lasciare Parigi e tornare in Spagna. L’attaccante del PSG avrebbe addirittura pianto in una camera d’albergo durante l’incontro con uno dei suoi ex compagni, ma il Barcellona non avrebbe ...

Calciomercato - gli ultimi colpi : PSG attivo in entrata e in uscita - il Siviglia pesca in Russia : La sessione estiva di Calciomercato sta per chiudere i battenti, così le società si stanno affrettando per perfezionare le ultime operazioni e completare le proprie rose. In queste ultime ore il Paris Saint Germain risulta particolarmente attivo sia in entrata che in uscita. Tuchel, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Nimes, ha annunciato che presto sbarcheranno a Parigi il terzino Juan Bernat, ai margini nel ...

Calciomercato - Bernat vicinissimo al trasferimento dal Bayern Monaco al PSG : Juan Bernat sembra essere a un passo dalla conclusione dell’accordo con i francesi del Paris Saint-Germain. È quanto sostenuto dall’emittente radio tv Deportes Come, che aggiunge che il laterale sinistro potrebbe firmare per le prossime tre stagioni. Bernat, attualmente in forza al Bayern Monaco, da quando Pep Guardiola ha lasciato la panchina dei bavaresi ha trovato sempre meno spazio. Nonostante le sue caratteristiche ...

Calciomercato Lazio – Lotito si sfrega le mani : PSG pronto all’offerta per Milinkovic-Savic : Dalla Francia non hanno dubbi: il PSG sarebbe pronto a fare una maxi offerta alla Lazio per prelevare Milikovic-Savic sul finire della sessione estiva di Calciomercato Il mercato in entrata della Serie A è finito da un paio di giorni, quello in uscita invece è ancora aperto. In diversi campionati infatti il termine ultimo per la sessione di mercato estiva è fissato per il 31 agosto. In Francia ad esempio. le big del campionato hanno ancora ...

Calciomercato Psg - si tenta il tutto per tutto per Boateng : i parigini provano a sfruttare… l’infortunio di Coman : Visto l’infortunio di Coman, il Psg ha offerto Draxler al Bayern Monaco per arrivare a Jerome Boateng L’infortunio al piede subìto dall’ala del Bayern Monaco Kingsley Coman ha spinto il Paris Saint-Germain ad offrire Julian Draxler come parte dell’offerta per il difensore Jerome Boateng. Il Psg ha fatto l’offerta, secondo la rivista Kicker. Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic si è ...

Calciomercato - Neymar o Mbappè : la strategia del Real Madrid per arrivare a una stella del Psg : In Spagna c'è grande fermento per le ultime battute del Calciomercato. La finestra estiva terminerà il 31 agosto a mezzanotte e i grandi quotidiani pensano che il Real Madrid, orfano di Cristiano ...