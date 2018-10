Calcio | Fiorentina ed il tabù-trasferta

Calciomercato Fiorentina - Corvino medita la prima mossa per gennaio : la situazione : Fiorentina alle prese con il Calciomercato, il ds Pantaleo Corvino si appresta a muovere i primi passi in vista di gennaio La Fiorentina è partita bene in questo inizio di stagione in Serie A. La squadra di mister Pioli ha trovato un gioco solido ma anche piacevole, che sta dando i suoi risultati. Corvino nel frattempo è sempre al lavoro per rafforzare la rosa in vista della sessione di mercato di gennaio, con una trattativa che sembra ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Cagliari 1-1 - Pavoletti risponde a Veretout ed è pari al Franchi : Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : successi di Milan e Sassuolo - la Fiorentina ne fa 5 al Chievo : E’ andata in archivio la quarta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ed andiamo ad analizzare i risultati e la classifica. Continua a convincere il Sassuolo di Gianpietro Piovani che contro il Pink Bari si è imposto 4-0. Le realizzazioni sono state di Sandy Iannella al 6′ su rigore, di Tecla Pettenuzzo al 33′, di Giorgia Tudisco al 59′ e di Claudia Ferrato al 75′. Neroverdi che ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Chelsea-Fiorentina 1-0 - viola sconfitte nell’andata degli ottavi di finale : Arriva una sconfitta al Cherry Red Records Stadium di Kingston (Londra) per la Fiorentina Women’s FC, negli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile. Le viola sono state piegate dalle campionesse d’Inghilterra del Chelsea 1-0 per via della marcatura su Calcio di rigore di Karen Carney. Un match nel quale le gigliate hanno sofferto tanto la prepotenza atletica delle padrone di casa, non riuscendo a mettere in campo ...

Calciomercato Juventus - offerta alla Fiorentina per Milenkovic : cifre e dettagli : Nikola Milenkovic interessa eccome alla Juventus, il club bianconero si è fatto avanti proponendo una maxi offerta alla Fiorentina Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Juventus. La squadra torinese deve ringiovanire la propria mediana, dato l’imminente addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini. Il nome del difensore della Fiorentina sembra essere quello in pole position, scelto da Paratici dopo averlo ...

Calciomercato Fiorentina - idea Di Lorenzo dell'Empoli : FIRENZE - Da qui a fine campionato la Fiorentina dovrà scegliere se esercitare il diritto di riscatto per Edimilson Fernandes, 10 milioni,, centrocampista svizzero arrivato dal West Ham, e quello di ...

Calciomercato Fiorentina - pressing dell’United per un giovane viola : Nei giorni scorsi abbiamo scritto di Josè Mourinho protagonista sugli spalti in occasione della gara di Nations League tra Serbia e Montenegro. Il tecnico portoghese è andato a visionare da vicino Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, e Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 della Fiorentina. Secondo QS-La Nazione, Mourinho avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di predisporre un’offerta da 60 milioni da inviare al club gigliato ...

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina Supercoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Come vedere la partita in tv : Un weekend decisamente attivo quello per il Calcio femminile italiano. Sabato 13 ottobre alle ore 20.45 lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia sarà teatro della Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina. Si confronteranno, infatti, sul campo da gioco ligure la squadra detentrice del titolo tricolore e quella che ha vinto la Coppa Italia l’anno scorso. Un match che si presenta assai equilibrato e che ci si augura possa ...

Lazio-Fiorentina 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Lazio-Fiorentina Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6,5, Wallace 5 (57′ Luiz Felipe 5,5), Acerbi 6,5, Radu 6,5; Marusic 5,5, Parolo 6, Lucas Leiva 6,5, Milinkovic-Savic 6, Lulic 6; Caicedo 5,5 (53′ Correa 6), Immobile 7. Allenatore: Simone Inzaghi 6 Fiorentina (4-3-3): Lafont 5, Milenkovic 6, Pezzella 6,5, Vitor Hugo 6, Biraghi 6; Benassi 4,5 (46′ Fernandes 6), Veretout 6,5, Gerson 5,5 (64′ Eysseric 6); Chiesa 6, ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan-Fiorentina 3-2 - le rossonere di Carolina Morace si impongono al Vismara : Ottimo inizio di campionato per il Milan femminile allenato da Carolina Morace. La compagine rossonera, nata dopo l’acquisizione del titolo sportivo del Brescia, ha bissato il successo dell’esodio contro il Pink Bari sconfiggendo nel posticipo domenicale della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A la Fiorentina di Antonio Cincotta. Al Centro Sportivo Vismara (Milano) le milaniste si sono imposte 3-2 grazie ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina 0-2 - le viola espugnano la Nord Energi Arena e volano agli ottavi di finale : Grande impresa della Fiorentina Women’s FC nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Le viola allenate da Antonio Cincotta si sono imposte, infatti, 2-0 contro le danesi del Fortuna Hjørring. Alla Nord Energi Arena una doppietta della scozzese Lana Clelland al 15′ e al 25′ ha consentito alle gigliate di bissare il successo di due settimane al “Franchi” di Firenze, ...