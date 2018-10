Calcio | Europa League 2018-2019 | Milan-Betis 1-2 Rossoneri disastrosi | gli spagnoli

Europa League - 3^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Dopo la due giorni di Champions League, oggi è il turno dell’Europa League con l’ultimo turno del girone di andata. Tra le altre, in campo Milan e Lazio, chiamate ad ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale. Interessanti anche le sfide tra Lipsia e Celtic e tra Sporting Lisbona e Arsenal. Ecco i nostri pronostici sulle gare di oggi. 18.55 Anderlecht-Fenerbahce ...

Europa League 2018-2019 Calcio - il calendario della prossima giornata. Gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : Tornano le coppe continentali dopo la pausa per le nazionali: giovedì, dopo la due giorni di Champions League, va in scena l’Europa League 2018-2019 con la terza giornata dei gironi. Sono ovviamente due le squadre italiane impegnate nella manifestazione: Milan e Lazio. Andiamo a scoprire il calendario completo del turno con tutti gli orari e il programma degli incontri. Terza giornata Europa League 2018-2019 Giovedì 25 ottobre Ore ...

Usain Bolt - offerta per giocare a Calcio in Europa! Si fa avanti il Valletta FC a Malta : Usain Bolt giocherà a calcio in Europa? Un’offerta è ufficialmente arrivata al Fulmine anche se non si tratta di un top team: a contattare il pluri Campione del Mondo e Campione Olimpico di 100 e 200 metri è stato il Valletta FC, società di Malta da poco acquistata dal Sanban Group di Abu Dhabi. Dunque niente Milan per l’ormai ex atleta ma una possibile operazione di marketing per questa piccola società che però avrebbe i liquidi ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Eintracht Francoforte-Lazio 4-1. Biancocelesti dominati - espulsi Basta e Correa : Serata europea da dimenticare per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella seconda giornata dell’Europa League: in Germania i Biancocelesti chiudono in nove contro undici per le espulsioni di Basta e Correa. In gol Parolo (momentaneo 1-1), doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Nel primo tempo vantaggio lampo dei padroni di casa, al 4′ su corner irrompe nel cuore dell’area di rigore Da Costa ...

Europa League - pronostici 2^giornata : i consigli di CalcioWeb : La tre giorni di coppe europee si chiude con le partite di Europa League di oggi. In campo Lazio e Milan, attese da due impegni non semplicissimi: i biancocelesti saranno in scena a Francoforte contro l’Eintracht, mentre i rossoneri ospiteranno l’Olympiacos a “San Siro”. Interessante anche la sfida tra Salisburgo e Celtic, mentre si attendono conferme da Betis, Leverkusen, Arsenal e Chelsea. Di seguito ecco i nostri ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : la Lazio a caccia di una vittoria a Francoforte per dimenticare il derby : Ripartire subito e dimenticare il derby appena perso. La Lazio vola a Francoforte dove sfiderà l’Eintracht nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A Formello c’è grande voglia di mettersi alle spalle la partita di sabato e l’occasione migliore è quella di ottenere domani una vittoria nel proprio cammino europeo. Si affrontano le due squadre che sono in testa al girone. I biancocelesti hanno sconfitto ...

Europa League - Lazio-Apollon 0-0 LIVE : Calcio d’inizio! : Lazio-Apollon 0-0 LIVE 1′ – Parte forte la Lazio, che impensierisce Bruno Vale con una conclusione di Murgia: il portiere ospite devia in angolo. Esordio europeo per la Lazio di Simone Inzaghi: il tecnico biancocelesti lascia Immobile in panchina, ma conferma sia Luis Alberto che Milinkovic per tentare di iniziare al meglio questa Europa League. Al 3-5-1-1 biancocelesti si contrappone il 4-2-3-1 dei ciprioti, sulla carta la ...

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : tanti gol in Austria e in Grecia - niente goleada per il Milan : Alle 18:55 prende il via la fase a gironi dell’Europa League. Numerose le big presenti nella nuova edizione in cui si battaglierà fino al 29 maggio, data della finale che si disputerà in Azerbaigian a Baku. Nella prima fascia oraria, oltre Lazio-Apollon Limassol, spiccano Marsiglia-Francoforte, PAOK-Chelsea, Siviglia-Standard Liegi e Villareal-Rangers. In serata, invece, il programma prevede tra le altre Dudelange-Milan, ...

FantaCalcio e turnover - quali coppie della Lazio prendere in vista dell'Europa League : A guardare i numeri dello scorso anno, il calcolo del turnover in casa Lazio sembrerebbe essere un esercizio abbastanza semplice: in campionato infatti sono stati ben nove i giocatori impiegati dal ...

Calcio - appello dei tecnici delle big d'Europa all'Uefa : 'Uniformare le date di mercato' : Si è parlato molto di mercato fra i migliori tecnici europei, riuniti questo pomeriggio a Nyon nell'ambito della 20ma edizione del Forum per allenatori di club di elite, allestito dall'Uefa. E quando ...

Milan e Lazio - una richiesta dall’Italia intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro Calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

Calcio - playoff Europa League 2018-2019 : Copenhagen-Atalanta (4-3 d.c.r.) - amara eliminazione per la compagine bergamasca : amara uscita di scena per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel playoff di Europa League 2018-2019. I bergamaschi sono stati eliminati dai danesi del Copenhagen ai calci di rigore (4-3), dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Tante occasioni sciupate dai nerazzurri, incapaci di capitalizzare la mole di gioco prodotta e scontando gli errori dal dischetto del Papu Gomez e di Andreas Cornelius. E così il ...

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : Ultimo turno dei preliminari di Europa League, competizione ormai prossima ad entrare nel vivo. Le gare di ritorno del quarto turno dei preliminari decreteranno le squadre che accederanno alla fase a gironi della seconda competizione europea per club. Tra le compagini impegnate spicca la presenza dell’Atalanta, che l’anno scorso ha disputato un ottimo torneo prima di essere beffata dal Borussia Dortmund, e di Siviglia e Celtic. ...

Calcio - Europa League : andata playoff - Atalanta-Copenaghen 0-0 : Roma, 23 ago., askanews, - L'Atalanta non sfonda il muro eretto dal Copenaghen nell'andata dei playoff di Europa League. Al Mapei Stadium finisce 0-0 nel turno che decreterà la squadra che accederà ai ...