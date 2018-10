Cala il vento su Belluno | una squadra salvataggio per i 2 ragazzi intrappolati da un

Maltempo Calabria - rischio idrogeologico : “Nessun intervento ancora cantierizzato” : “Non solo presidente di Regione ma anche commissario, questa volta nominato dal governo nazionale, per accelerare la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. Lo afferma il consigliere regionale Carlo Guccione in un’interrogazione scritta, e riportata in una nota, al presidente della Giunta regionale della Calabria Mario Oliverio. “320 milioni per 165 interventi – aggiunge – ma sono ...

Alluvione in Calabria - CIA : perso mezzo miliardo perso - serve un intervento urgente : “Troppo presto per fare una stima esatta, ma la sensazione è quella che tra danni diretti e indiretti l’agricoltura calabrese perderà circa mezzo miliardo di euro. La straordinaria Alluvione che ha colpito il territorio si è abbattuta sull’agricoltura nelle aree del lametino, parte del vibonese e del crotonese e in altre diverse aree della Calabria. Praticamente azzerata l’ortofrutta e danneggiati gravemente molti vivai, danni agli ...

Calabria assediata da vento e piogge - 400 sfollati a Crotone : Continuano le ricerche del bimbo di due anni disperso, già recuperati i corpi della madre e del fratellino. Chiuse le scuole della città e due statali

Maltempo Calabria - 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L’intervento dei pompieri dopo l’alluvione : Intervento dei vigili del fuoco nel Crotonese che hanno salvato 250 cani nel canile di Cirò Marina. Gli animali erano rimasti intrappolati nelle loro gabbie dopo che l’intera area è finita sott’acqua per via delle violente precipitazioni che hanno interessato la zona. L'articolo Maltempo Calabria, 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L’intervento dei pompieri dopo l’alluvione proviene da Il ...

Maltempo - forte vento in Calabria : scoperchiato tetto di una chiesa : Maltempo in Calabria, in particolare sul versante jonico. A causa delle forti raffiche di vento, a Rocca di Neto, nel crotonese, è stato scoperchiato il tetto della chiesa della Madonna di Setteporte. Detriti e calcinacci sono finiti all’interno dell’edificio dove sono intervenuti vigili del fuoco e volontari che hanno recuperato le statue e la tela del quadro della Madonna. Il Maltempo ha interessato anche Corazzo, frazione di ...

Evento Calamitoso ed evacuazione dalle aree più a rischio : in corso l’esercitazione “Efesto 2018” a Pozzuoli : Al via alle ore 08:30, la 4ª edizione dell’attività addestrativa congiunta “Efesto 2018”, promossa ed organizzata dal Comune di Pozzuoli e dall’Accademia Aeronautica con la collaborazione del Servizio 118, del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile della Regione Campania. L’attività simulerà un Evento calamitoso che renderà necessaria l’evacuazione dalle aree più a rischio; novità di quest’anno sarà ...

Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria : ecco l’analisi INGV - “evento localizzato in un’area a pericolosità molto alta” : Questa mattina, alle ore 7:24 italiane del 28 settembre 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2, con epicentro a largo della costa calabra sud occidentale e risentito nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Messina, ad una profondità di 11 km. Nella tabella qui sotto i comuni entro i 20 km dall’epicentro del terremoto. L’evento è stato localizzato in un’area a pericolosità molto alta così come mostrato ...

Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico – Roma - Milano e Reggio Calabria ospitano la XII edizione dell’evento : Venerdì 28 settembre la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico a Roma, Milano e Reggio Calabria Saranno Roma, Milano (Fiera) e Reggio Calabria a ospitare, venerdì 28 settembre, la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. Giunta alla XII edizione, l’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di partner come Inail, Fondazione Terzo Pilastro InterNazionale, Eni, Gruppo Mediobanca, Toyota e Rai, ha l’obiettivo di ...

Maltempo Calabria : pioggia e vento a Catanzaro e provincia - disagi sulle strade : Maltempo, con pioggia e vento, oggi pomeriggio a Catanzaro ed in alcuni centri della provincia. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per tombini divelti ed allagamenti in diverse zone della citta’, Via Paglia, Via Alessandro Turco, Via Garibaldi Gariani, Pitera’. In Via Tommaso Campanella una vettura in transito e’ rimasta bloccata con la ruota anteriore in un tombino divelto. Piccoli smottamenti di pietrisco e ...

Reggio Calabria - 5 e 6 settembre evento 'Festa della Sinistra' - : ... ritorna a Reggio Calabria, su mio invito, l'onorevole Massimo D'Alema, presidente della Fondazione di Cultura Politica Italianieuropei". È quanto rende noto, in un comunicato stampa, il capogruppo ...

A Reggio Calabria l'evento "Mediterranean Wellness " Tra Storia e Leggenda" : Inoltre sarà dedicato spazio a spettacoli ed incontri culturali con l'obiettivo di dare un nuovo impulso alla crescita di Reggio Calabria quale meta di un ritrovato turismo culturale. A tal fine si ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : Soccorso Alpino - “intervento in uno scenario apocalittico” : Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, dai primi momenti, “è intervenuto per portare Soccorso in uno scenario apocalittico, lavorando 22 ore in modo ininterrotto con squadre provenienti da tutta la Calabria e dopo qualche ora anche dalle regioni limitrofe, Basilicata, Puglia, Campania, Umbria, per un totale di 50 uomini il primo giorno e 65 il secondo“: lo spiega una nota, in merito alla tragedia verificatasi lunedì nelle Gole ...

Maltempo Calabria : forti raffiche di vento a Catanzaro - danni nella notte [GALLERY] : 1/6 ...