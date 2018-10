Cairo con Tuttosport Scudetto ' 27 da Gravina

Inchiesta Report - il presidente del Torino Cairo tuona contro la Juventus! : Urbano Cairo, gli striscioni della curva della Juventus con chiaro accenno a Superga non vanno giù al patron del Torino Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della tanto discussa Inchiesta di Report sulla curva della Juventus. “Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso dall’ipotesi che ci possano essere state connivenze, anche ad alto livello, con ...

Gli allievi della soprano Daniela Tessore in concerto a Cairo : Gli allievi della Tessore, dopo essersi esibiti in vari spettacoli anche fuori Val Bormida , ricordiamo la loro esibizione a Casa Sanremo nella settimana del Festival, il Fim a Milano a giugno ed ...

Cairo : incontro con l'antropologo Paolo Giardelli : Sabato prossimo 20 ottobre alle ore 17,30 nelle Salette di Via Buffa, per gli appuntamenti dell'Accademia cairese interverrà il noto antropologo Paolo Giardelli, esperto di folklore e tradizioni di ...

Motocross – Tony Cairoli - il 10° titolo e i messaggini con Valentino Rossi : “ecco cosa ci scriviamo” : Tony Cairoli e il decimo titolo tanto desiderato: la passione e i messaggini con Valentino Rossi Tony Cairoli e Valentino Rossi hanno tanti punti in comune: sono entrambi italiani, entrambi appassionatissimi di motori, in particolar modo delle due ruote, ma soprattutto sono entrambi nove volte campione del mondo! Il pilota di Motocross e il collega di MotoGp desiderano con tutto il loro cuore conquistare il decimo titolo Mondiale: ...

Torino - Cairo : “Belotti non convocato? Rispetto la decisione di Mancini” : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Uno. Il presidente granata ha voluto innanzitutto fare il punto sulla mancata convocazione di Belotti in Nazionale: “Il ct sta facendo una selezione ad ampio raggio per provare tutti e stavolta ha scelto altri. Belotti deve lavorare bene come sta facendo, ora […] L'articolo Torino, Cairo: “Belotti non convocato? Rispetto la decisione ...

Melania Trump al Cairo - ultima tappa del suo tour africano - primo viaggio all'estero senza il consorte : ... ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua iniziativa per il benessere infantile "Be Best" sia del rilancio dell'economia turistica in raccordo con l'agenzia statunitense per lo sviluppo ...

Motocross delle Nazioni 2018 : i piloti dell’Italia ai raggi X. Le ambizioni di una squadra competitiva con Tony Cairoli : Il Mondiale di Motocross 2018 è ormai andato in archivio in quel di Imola ed ora i centauri dello sterrato si preparano per affrontare la sfida americana del Trofeo delle Nazioni. Il 7 ottobre a Red Bud, negli Stati Uniti, si svolgerà infatti la competizione più attesa del panorama del Motocross mondiale iridato. L’Italia scenderà in pista con gli azzurri convocati dal Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini: Antonio Cairoli, classe 1985, ...

Torino - Cairo è “sorprendentemente” contento così : Urbano Cairo soddisfatto del suo Torino in questo inizio di stagione, nonostante i mugugni di parte della tifoseria, il patron loda Mazzarri “Possiamo dire che per ora ci sono state poche partite e tra l’altro abbiamo avuto un inizio di campionato molto impegnativo, in salita, contro Roma, Napoli e Inter. Poi è arrivata anche l’Atalanta che, dopo un momento difficile dopo l’uscita dall’Europa League, ha ottimi giocatori ed è ben ...

Cairo - in località Buglio l'inaugurazione del campo sportivo dedicato a Falcone e Borsellino : Si terrà venerdi 28 settembre alle ore 17 l'inaugurazione del campo sportivo Polifunzionale 'Falcone e Borsellino' situato in località Buglio a Cairo Montenotte. L'impianto ha beneficiato di alcuni ...

Torino - Cairo : “Superiamo la sconfitta col Napoli - fiducia in Mazzarri” : “Una partita andata male può capitare. Ho massima fiducia nel lavoro di Mazzarri“. E’ un Urbano Cairo disteso nonostante la pesante sconfitta in campionato del suo Torino con il Napoli. “Succede che la partita non abbia l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti che aveva fatto nelle partite precedenti: ci può stare e dobbiamo resettare: mercoledì c’è un’altra occasione” ...

Regeni - Fico a Il Cairo : Al Sisi “morto 2 volte per depistaggi”/ Presidente Camera : ”tesi rapporti con Egitto” : Giulio Regeni, Roberto Fico in missione a Il Cairo: "Al Sisi dice che il giovane è morto 2 volte per colpa dei depistaggi". Indagini in stallo, Presidente Camera: "con Egitto rapporti tesi"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Regeni - Fico al Cairo : ‘Giulio morto per la seconda volta a causa dei depistaggi. Siamo a punto di stallo - ora servono fatti’ : Ad Abdel Fattah Al Sisi “ho detto che Giulio Regeni è come se fosse morto per la seconda volta perché ci sono stati dei depistaggi“. Perciò “bene le parole, ma adesso devono seguire i fatti”, perché sulla questione “Siamo a un punto di stallo”. Al termine dell’incontro avuto al Cairo con il presidente egiziano Roberto Fico ribalta la narrativa rassicurante utilizzata finora dalle istituzioni sulla morte ...

Fico incontra Al Sisi al Cairo : ANSA, - IL Cairo, 17 SET - Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, é giunto stamattina al Palazzo presidenziale Ittihadeya per un incontro con il capo di Stato egiziano Abdel Fattah Al-...