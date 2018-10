huffingtonpost

: Cade un drone in #carcere, trasportava droga - Agenzia_Ansa : Cade un drone in #carcere, trasportava droga - HuffPostItalia : Cade un drone sul carcere di Taranto, all'interno cellulari e droga - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Cade un drone sul carcere di Taranto, all'interno cellulari e droga -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Con unalcuni malavitosi hanno tentato ieri sera di consegnare a detenuti neldidue microtelefonicompleti di cavetto di ricarica usb e un quantitativo di: l'apparecchio è però caduto ed ha attirato l'attenzione di un agente della Polizia penitenziaria, che ha dato l'allarme. Lo denunciano i sindacati Osapp e Sappe.Secondo il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci,"come sempre, in fatto di tecnologia, la criminalità organizzata è al passo con i tempi a differenza dell'Amministrazione Penitenziaria che per problemi di disorganizzazione e di disattenzione costringe la Polizia Penitenziaria a mantenere a livelli del secolo scorso sia le proprie dotazioni in ausilio del servizio sia il proprio bagaglio di aggiornamento professionale". Federico Pilagatti segretario generale Sappe, spiega che latrasportata dal ...