Caccia ai responsabili dei pacchi bomba contro i leader democratici

Lecce - cagnolino semi-carbonizzato muore - Caccia ai responsabili : A Castro, in provincia di Lecce [VIDEO], un cagnolino è morto [VIDEO] a to delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo. L'ambulatorio veterinario presso il quale era stato ricoverato non ha potuto salvagli la vita. Intercettato nel pomeriggio di mercoledì, lungo le strade della cittadina, è stato preso in custodia dalle volontarie del Coordinamento associazioni animaliste del Salento“, che lo hanno condotto presso l'ambulatorio. A nulla sono ...