C Italia | cambio date semifinali e finale

Tiro con l’arco e tiro a segno insieme - l’Italia prova lo scambio interdisciplinare. Una strada verso le Olimpiadi : Le Nazionali Italiane di tiro con l’arco e di tiro a segno si alleneranno insieme a Bologna dal 25 al 28 ottobre. Si tratta di un raduno interdisciplinare che si prefigge l’obiettivo di approfondire le conoscenze comuni tra i tecnici e gli atleti delle due discipline. FITARCO e UITS proseguono in questa partnership che speriamo possa dare beneficio a entrambe le formazioni sul cammino che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Voto di scambio - via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. La sinistra e Libera : “Occasione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 «dopo il cambio di strategia di bilancio» : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 - l?ultimo gradino prima del livello «spazzatura» - con outlook stabile. La decisione di...

Tesoro - in concambio via sindacato 70% di BTP a investitori Italiani : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell'operazione di concambio via sindacato, realizzato tramite riacquisto del BTP Italia in scadenza il 23 aprile 2020 e contestuale

Caso Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia : Continua lo scambio di accuse tra Italia e Francia sul Caso Claviere. Parigi denuncia una 'strumentalizzazione politica' da parte di Salvini, che ha respinto le scuse dell'Eliseo per il Caso degli ...

Italia-Romania : 2018 anno record per interscambio : ROMA - Raggiungerà quasi certamente i 15 miliardi di euro l'interscambio commerciale tra Italia e Romania. Una cifra record che testimonia i «rapporti straordinariamente eccellenti» tra Roma e ...

Questa è l’Italia del futuro - il ricambio generazionale porta i frutti : Barella - Bernardeschi - Chiesa e Donnarumma già grandi protagonisti : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, ottima prestazione da parte dell’Italia che ha avuto la meglio della Polonia, decisiva la rete a pochi minuti dal termine di Biraghi. Si tratta di un successo fondamentale prima di tutto per la classifica, gli azzurri si troveranno così in prima fascia ad Euro 2020 e quindi con un girone abbordabile. Ma a sorprendere è stata la prestazione dell’Italia ...

Tempi biblici per il cambio tariffa Iliad Italia? Le ultime dall’operatore : Possibile cambiare la tariffa Iliad Italia originaria con una successivamente messa in campo dall'operatore? Al momento di questa pubblicazione purtroppo l'operazione è impossibile, nonostante le rimostranze esplicite dei primissimi clienti del vettore e non solo. Perché una simile mancanza di opzione? Nel futuro è prevista una svolta? In origine, al momento del suo lancio a fine maggio, l'operatore ha presentato una sola e unica tariffa base ...

Leva militare volontaria di 6 mesi in cambio di crediti universitari : la proposta di Forza Italia : Leva militare su base volontaria di sei mesi per i ragazzi tra i 18 e i 22 anni in cambio di attestati e crediti formativi universitari: questa è la proposta di legge presentata alla Camera da Forza Italia. Il primo firmatario Matteo Perego spiega: "È il metodo migliore per formare la classe dirigente del futuro, non siamo quelli che ai giovani vogliono dare un sussidio come il reddito di cittadinanza".Continua a leggere