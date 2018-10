Brand ambassador Samsung usa iPhone in TV

Brand ambassador dei Galaxy usa iPhone X - scatta la querela milionaria di Samsung - : È proprio quanto è successo in Russia: Samsung ha ingaggiato Ksenia Sobchak, presentatrice TV, giornalista e politica, per promuovere e usare in pubblico i dispositivi Galaxy. Peccato però che la ...

Alessandra Mastronardi dalla tv alla moda - è la nuova web ambassador del Brand Falconeri : Una sognatrice contemporanea che sa diventare donna sensuale e rock in un mondo fantastico ricco di sfumature che offre sempre nuove emozioni. Immortalata sul set fotografico da moderna 'Alice nel ...

Wind Surf – Roberto Ricci è il nuovo Ambassador del Brand Land Rover in Italia : L’atleta di Wind Surf, fondatore e anima creativa del brand RDD Roberto Ricci Designs diventa Ambassador del brand in Italia Nella suggestiva cornice della 50° edizione di Barcolana, Land Rover, coerentemente con le proprie scelte di marchio sempre alla ricerca di nuove sfide tese al superamento di limiti e barriere, sancisce il suo connubio con Roberto Ricci, atleta di Wind Surf, fondatore e anima creativa del brand RDD Roberto Ricci ...

Luca Argentero Brand ambassador per Falconeri [GALLERY] : Falconeri sceglie Luca Argentero come Brand Ambassador per la stagione Autunno-Inverno 2018-19 e Primavera-Estate 2019 Prosegue la vicinanza di Falconeri al mondo del cinema che riconferma Luca Argentero come Brand Ambassador. Luca, che ha già collaborato in passato con il Brand, sarà Brand Ambassador per la stagione Autunno-Inverno 2018-19 e Primavera-Estate 2019. L’attore incarna al meglio con il suo stile elegante, chic e sofisticato il ...

Andrea Iannone Brand ambassador Piquadro : Piquadro annuncia il suo ritorno al mondo dei motori, scegliendo come brand ambassador Andrea Iannone, pilota di MotoGP al momento in forze nel Team Suzuki Ecstar e dal prossimo anno atleta di punta di Aprilia. Andrea Iannone incarna perfettamente lo stile sport glam di Piquadro per il suo look sportivo anche fuori dal paddock e per la scelta di prodotti performanti ad alto contenuto tecnologico. Tra questi vi è lo zaino Brief indossato da ...

Dal 2019 Ericsson terzo pilota e Brand ambassador Alfa Sauber F1 : Prima del comunicato con l’annuncio di Antonio Giovinazzi titolare nel team Alfa Romeo Sauber F1, è arrivato quello in cui il team annuncia che Marcus Ericsson continuerà a far parte della squadra con il ruolo di terzo pilota e Brand Ambassador. Nel corso delle ultime quattro stagioni, Marcus è diventato una parte importante nella famiglia […] L'articolo Dal 2019 Ericsson terzo pilota e Brand Ambassador Alfa Sauber F1 sembra essere ...