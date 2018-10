Borse | Milano apre in ribasso | Tokyo chiude a -3 | 72%

Borse deboli - Milano -1 - 69%.Spread a 322 : 18.04 Borse deboli,Milano -1,69%.Spread a 322 Chiusura negativa per Piazza Affari, che dopo aver virato al ribasso ha ampliato le perdite nel finale. L'indice Ftse Mib ha chiuso a -1,69% a 18.485 punti, la peggiore in Europa. Ma si sono indebolite anche le altre Borse europee sulla scia di Wall Street, giù dopo la notizia di pacchi bomba a NY, e delle crisi geopolitiche. A Milano male soprattutto i titoli bancari. Lo spread tra Btp e Bund è ...

Borse deboli - Milano -1 - 69%.Spread a 321 : 18.04 Borse deboli,Milano -1,69%.Spread a 321 Chiusura negativa per Piazza Affari, che dopo aver virato al ribasso ha ampliato le perdite nel finale. L'indice Ftse Mib ha chiuso a -1,69% a 18.485 punti, la peggiore in Europa. Ma si sono indebolite anche le altre Borse europee sulla scia di Wall Street, giù dopo la notizia di pacchi bomba a NY, e delle crisi geopolitiche. A Milano male soprattutto i titoli bancari. Lo spread tra Btp e Bund è ...

Milano : tablet - Borse e gioielli smarriti - scatta domani vendita all'asta : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Notebook, tablet, smartphone, ma anche trolley, macchine fotografiche, borse, chiavette usb. Migliaia di oggetti diversi, preziosi o ordinari, andranno all’asta domani, giovedì 25, venerdì 26 e, se necessario, anche sabato 27 ottobre, a Redecesio di Segrate. L'appuntame

Borse giù. Milano la peggiore Lo spead risale sopra quota 310 : Listini europei negativi a causa delle tensioni tra Italia e Ue sulla manovra e tra Trump e Cina. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 311 punti, contro i 302 della chiusura di ieri e anche sopra i massimi della giornata. Il rendimento del Btp decennale si attesta Segui su affaritaliani.it

Borse Ue in calo - Milano chiude a -0 - 60% : 18.06 Piazza Affari annulla i guadagni della mattinata e chiude la seduta in calo. Milano era partita in netto rialzo in seguito alla decisione di Moody's di venerdì di declassare l'Italia mantenendo comunque l'outlook stabile. Ma a fine contrattazioni l'indice Ftse Mib segna -0,60% a 18.966 punti nel giorno in cui il governo ha risposto ai rilievi dell'Ue sulla Manovra. Giù i titoli bancari.In luce,invece,Ferragamo e Fca. Lo spread Btp-Bund, ...

Lo spread vola a 340 - massimi da marzo 2013. Borse deboli - Milano la peggiore : Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione «senza precedenti» dei conti pubblici...

Lo spread vola a 340 - ai massimi da marzo 2013. Borse deboli - Milano la peggiore : Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione «senza precedenti» dei conti pubblici...

Borse europee aprono miste e deboli dopo Fed - Milano -0 - 29% : Le Borse europee aprono miste e deboli, dopo che ieri la Fed, nelle sue minute, fa sapere che proseguirà sulla strada dell'aumento dei tassi di interesse. Perdurante stallo sui negoziati per la Brexit,...

Borse europee : aprono in rialzo sulla scia di Wall Street; Milano +0 - 35% : Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street, che ha registrato ieri la sua migliore performance da marzo, spinta dai buoni risultati aziendali. L'Ftse 100 a Londra avanza dello 0,41% a ...

Borse - Milano in rialzo del 2%. Spread in calo sotto quota 300 : Finale in deciso rialzo per le principali Borse europee, dove si mette in evidenza Piazza Affari, complice l'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato italiani , che ha fatto scendere lo Spread ...

Milano maglia rosa tra le Borse d'Europa : Finale in deciso rialzo per le principali borse europee, dove si mette in evidenza Piazza Affari, complice l'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato italiani , che ha fatto scendere lo spread ...

Borse - Milano va giù e lo spread risale a 309 : Dall'altra smentisce il vicepremier Luigi Di Maio su Alitalia "penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'economia. Io non ne ho parlato". Così sull'ipotesi d'ingresso del ...

Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le Borse asiatiche ed europee. Milano a -1 - 84% : Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All’indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio, anzi è rimasta sotto la pressione delle vendite. Stesso discorso per Parigi (-1,83%), Francoforte (-1,48%), ...

Wall Street manda ko le Borse europee - Milano chiude a -1 - 71% : Milano, 10 ott., askanews, - Chiusura in deciso ribasso per Piazza Affari, trascinata dal tonfo di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib, al termine di una seduta altalenante, ha perso l'1,71% ...