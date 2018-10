Borse in calo in scia al tonfo di Wall Street Spread stabile

Le Borse Ue partono in rosso Spread apre in leggero calo a 318 : L'Orso graffia anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future Segui su affaritaliani.it

Futures sulle Borse in rosso Spread apre in leggero calo a 318 : L'Orso si prepara a graffiare anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future

Spread in leggero calo in area 310 punti. Le Borse tentano il recupero : Rep Lega e 5S: "La manovra non cambia". E pensano alla risposta anticipata di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

Borse europee terminano in forte calo - Francoforte -2 - 17% : Milano, 23 ott., askanews, - Chiusure in netto calo per le principali Borse europee. Francoforte ha ceduto il 2,17%, Parigi l'1,69%, Londra l'1,31%, Madrid lo 0,91% e Milano lo 0,86%. Ad affossare i ...

Spread sotto quota 300 - Borse in calo : Borse europee in ribasso dopo l'ondata di vendite che ha invaso le piazze americane e asiatiche. Il sentiment degli investitori a Piazza Affari viene condizionato dal braccio di ferro tra Italia e Ue ...

Borse europee attese in calo Lo spead risale sopra quota 310 : Per le Borse europee è atteso un avvio sotto la parità a causa delle tensioni tra Italia e Ue sulla manovra e tra Trump e Cina. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 311 punti, contro i 302 della chiusura di ieri e anche sopra i massimi della giornata. Il rendimento del Btp decennale si attesta

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - atteso il giudizio Ue sulla manovra Italia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l'impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della ...

Borse Ue in calo - Milano chiude a -0 - 60% : 18.06 Piazza Affari annulla i guadagni della mattinata e chiude la seduta in calo. Milano era partita in netto rialzo in seguito alla decisione di Moody's di venerdì di declassare l'Italia mantenendo comunque l'outlook stabile. Ma a fine contrattazioni l'indice Ftse Mib segna -0,60% a 18.966 punti nel giorno in cui il governo ha risposto ai rilievi dell'Ue sulla Manovra. Giù i titoli bancari.In luce,invece,Ferragamo e Fca. Lo spread Btp-Bund, ...

Borse - Milano in rialzo del 2%. Spread in calo sotto quota 300 : Finale in deciso rialzo per le principali Borse europee, dove si mette in evidenza Piazza Affari, complice l'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato italiani , che ha fatto scendere lo Spread ...

Borse - Piazza Affari balza dopo ok a manovra. Spread in calo sotto i 300 punti : Indici in moderato rialzo nel Vecchio Continente. A Milano acquisti sulle utilities a partire da Enel che segna la performance migliore, in coda al listino i titoli bancari...

Le Borse europee tentano il rimbalzo : Piazza Affari apre a +1%. Spread in calo : Dopo la seduta negativa di ieri Piazza Affari tenta il rimbalzo. Il Ftse Mib, partito subito in positivo, ora fa registrare +1%, in linea con le altre Borse europee e nonostante la chiusura negativa ...

Borse in calo con Wall Street debole. Spread resta sopra 300 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite di ieri, Wall Street anche oggi apre in rosso. Piazza Affari riduce i cali. Giù Carige dopo il declassamento di Fitch...

Borse - Milano chiude in calo : tensioni con Bruxelles per il Def : Il Ftse Mib chiude la prima seduta della settimana in perdita del 2,4%: pesa ancora sull'andamento dei mercati la 'frizione'...

Borse - Piazza Affari apre in leggero calo : -0 - 3. Spread in rialzo a 283 : Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,21% a 20.569 punti. Nel pre market cresce il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Lo Spread apre in rialzo a 283 punti base, con un rendimento del 3,35%. In chiusura ieri si era attestato a 280. L'articolo Borse, Piazza Affari apre in leggero calo: -0,3. Spread in rialzo a 283 proviene da Il Fatto Quotidiano.