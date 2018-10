Borsa Tokyo apre in ribasso | -1 | 86%

Borsa Tokyo - netto calo : Nikkei -1 - 88% : 2.48 La Borsa di Tokyo apre la seduta in netto calo dopo l'ennesima contrazione a Wall Street durante la notte, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq che ha iniziato una fase di correzione con il meno 4,4% di ieri. Il Nikkei segna una variazione negativa dell'1,86% a quota 22.680,85, cedendo oltre 400 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro poco sotto un livello di 112, e particolarmente sulla moneta unica, a un ...

Borsa di Tokyo in recupero - Nikkei guadagna 0 - 37% : Borsa di Tokyo in recupero, Nikkei guadagna 0,37% – La Borsa di Tokyo è in recupero dopo il tonfo di ieri. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.091,18 punti, con un guadagno di 80,40 punti, pari allo 0,37 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.167,76 punti, scendendo in mattinata fino a 21.911,42 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Tonfo alla Borsa di Tokyo - Nikkei perde 2 - 67% : Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2,67% – Tonfo alla Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.010,78 punti, con una perdita di 604,04 punti, pari al 2,67 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.404,14 punti, ssalendo subito dopo fino a 22.410,15 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso la chiusura fino a ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 98% - : ANSA, - Tokyo, 23 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, in scia alla contrazione dell'indice Dow Jones negli Usa - in attesa di maggiori indicazioni dalle trimestrali - ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 98% - : ANSA, - Tokyo, 23 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, in scia alla contrazione dell'indice Dow Jones negli Usa - in attesa di maggiori indicazioni dalle trimestrali - ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 37% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,37% – La Borsa di Tokyo comincia in rialzo la nuova settimana. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.614,82 punti, con un guadagno di 82,74 punti, pari allo 0,37 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.374,21 punti, scendendo in mattinata fino a 22.271,59 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 22 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, mentre continua l'incertezza a livello diplomatico dopo le nuove rivelazioni dell'Arabia Saudita sull'...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 22 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, mentre continua l'incertezza a livello diplomatico dopo le nuove rivelazioni dell'Arabia Saudita sull'...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 22 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, mentre continua l'incertezza a livello diplomatico dopo le nuove rivelazioni dell'Arabia Saudita sull'...

Borsa di Tokyo chiude in rosso nonostante ricoperture sul resto dell'Asia : TeleBorsa, - Altra giornata di passione per la Borsa di Tokyo , dopo un'altra seduta di passione di Wall Street ed a dispetto delle ricoperture scattate sulle borse cinesi. Ad intimorire le borse dell'...

Borsa di Tokyo chiude in rosso nonostante ricoperture sul resto dell'Asia : Altra giornata di passione per la Borsa di Tokyo , dopo un'altra seduta di passione di Wall Street ed a dispetto delle ricoperture scattate sulle borse cinesi. Ad intimorire le borse dell'Estremo ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 0 - 56% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,56% – Borsa di Tokyo ancora giù. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.532,08 punti, con una perdita di 126,08 punti, pari allo 0,56 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.342 punti, scendendo in mattinata fino a 22.212,57 punti, il livello più basso della giornata, e salendo verso la chiusura fino a ...

Borsa Tokyo apre in netto calo - -1 - 36% - : ANSA, - Tokyo, 19 OTT - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in sostenuto calo dopo l'ultima correzione a Wall Street, con gli investitori che guardano alle persistenti tensioni ...

Borsa. Tokyo perde l'1 - 36% in apertura : 02.53 La Borsa di Tokyo inizia la seduta di oggi in forte calo dopo l'ultima correzione a Wall Street, con gli investitori che guardano alle persistenti tensioni sul commercio tra Cina e Usa, le prospettive di un aumento dei tassi da parte della Fed, e la volatilità del listino tecnologico del Nasdaq. Il Nikkei cede l'1,36% a quota 22.349,24 con una perdita di oltre 300punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a un livello di ...