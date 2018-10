Borsa | seduta di tregua per azionario e spread | Milano guida rialzi Ue | +1 | 8%

Borsa : chiude in parità dopo seduta in altalena : Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano dopo una seduta in altalena, con l'indice che è arrivato a perdere in mattinata fino all'1,7%, mentre lo spread era schizzato intorno ai 340 punti. L'...

Caso Ronaldo - la Juve perde il 10% in Borsa in una sola seduta : Pesano le prese di distanze degli sponsor da CR7 dopo l'apertura di un'inchiesta per stupro da parte della polizia di Las Vegas L'articolo Caso Ronaldo, la Juve perde il 10% in borsa in una sola seduta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Borsa - ancora una seduta in rosso Banche nel mirino. Spread su : Si preannuncia un'altra seduta negativa per la Borsa di Milano, i futures sul listino di Piazza Affari viaggiano infatti in territorio negativo, un andamentoche andrebbe a concludere una settimana complessivamente in rosso per la piazza azionaria di Milano. Spread in calo sotto 280 punti base. Segui su affaritaliani.it

Borsa svizzera in flessione in apertura di seduta

Borsa svizzera : avvio poco dinamico della prima seduta trimestrale

Borsa : Milano cede 1 - 2% a meta' seduta con banche ko - bene Ferrari e Mediaset : ... - Milano, 27 set - Il braccio di ferro all'interno del Governo e della maggioranza che lo sostiene sui saldi di bilancio 2019, con le voci di dimissioni del ministro dell'Economia smentite dal ...

Borsa : occhi sulla Bce - a meta' seduta Milano - -0 - 25% - incerta - giu' Saipem : ... che ha parlato dell'Italia come di un problema, sottolineando che il Paese ha bisogno di riformare la sua economia e ha auspicato che la legge di Bilancio sia "credibile a livello nominale" e ...

Borsa MILANO positiva dopo seduta nervosa - balzano Fca - Ferragamo - ... : A metà giornata le indiscrezioni che il M5S sarebbe pronto a chiedere le dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, qualora non ottenga adeguate risorse per il reddito di cittadinanza ha ...

Borsa - seduta effervescente per Juventus : TeleBorsa, - Si è mosso in territorio positivo il comparto viaggi e intrattenimento, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'EURO STOXX Travel & ...