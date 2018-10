Borsa | Europa apre debole ma senza panico e aspetta Draghi | -0 | 3% Milano | RCO

Borsa - Milano sprofonda : è la peggiore in Europa : Piazza Affari chiude la seduta infrasettimanale con perdite maggiori rispetto alle altre piazze europee: - 1,7%. Ecco come è...

Borsa : Europa in cauto rialzo : ANSA, - MILANO, 24 OTT - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo, malgrado i futures su Wall Street negativi, con gli investitori che guardano alla stagione delle trimestrali e prendono atto dei ...

Borsa : Europa in calo con Ny - Milano -0 - 8% : ANSA, - Milano, 23 OTT - Le Borse europee si confermano pesanti dopo l'apertura in forte calo di Wall Street. La peggiore resta Francoforte che lascia sul terreno il 2,4% con la Bayer che cede il 9% ...

Spread si raffredda dopo picco a 340 Borsa - in affanno i titoli bancari E ora l'Europa teme il contagio : Lo Spread Btp/Bund ha toccato venerdì mattina quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Solo nella seconda parte della mattinata l'indice si è parzialmente raffreddato ritornando ...

Borsa : Europa incerta - Londra +0 - 3% : ANSA, - MILANO, 19 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa: Londra ha concluso in rialzo dello 0,3%, mentre Parigi ha perso lo 0,6% e Francoforte lo 0,3%. 19 ottobre ...

Borsa : Europa respira con Wall street : ANSA, - MILANO, 19 OTT - L'accelerazione di Wall street ha fatto migliorare anche le Borse del Vecchio continente: Madrid e Londra salgono di mezzo punto percentuale, Milano continua a ondeggiare ...

Borsa : Europa peggiora e guarda a Italia : ANSA, - MILANO, 19 OTT - Le Borse europee peggiorano a metà mattinata con i futures di Wall Street in positivo che fanno ben sperare dopo la chiusura in forte calo di ieri. Occhi puntati sull'Italia, ...

Borsa : Europa prosegue debole : ANSA, - MILANO, 19 OTT - Borse europee deboli con gli investitori alla finestra in attesa di vedere gli sviluppi delle tensioni geopolitiche e le decisioni della Fed. Sui listini del Vecchio ...

Borsa : l'Europa parte cauta - Milano piatta - +0 - 02% - nonostante record spread : Inoltre, oggi il ministero dell'Economia riacquistera' il Btp Italia aprile 2020. Sull'azionario milanese, ben comprate le Telecom Italia , +2,3%, e le utilities. In positivo i bancari che non ...

Borsa : Europa debole - Milano -0 - 7% : ANSA, - Milano, 17 OTT - Borse europee deboli a metà seduta, ad eccezione di Londra , +0,32%, , con Milano , -0,7%, fanalino di coda, mentre lo spread Btp/Bund ha superato di nuovo la soglia ...

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 6% : ANSA, - Milano, 17 OTT - Borse europee positive, spinte dai titoli tecnologici dopo la trimestrale migliore delle stime di Asml , +6,71% ad Amsterdam, e all'indomani di quelli di Netflix a New York. ...

Borsa : Europa corre - Londra cauta : ANSA, - MILANO, 16 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro aumento: Parigi ha concluso in crescita dell'1,5%, Francoforte dell'1,4%, mentre Londra si è mossa per tutta la giornata ...

Borsa Europa chiude bene - su Francoforte : ANSA, - MILANO, 15 OTT - Chiusura in crescita per le principali Borse europee. Nel giorno del risultato elettorale in Baviera, Francoforte è stata la migliore ed ha guadagnato lo 0,78%. Solida anche ...

Borsa in rialzo dopo il tonfo di Wall Street - bene anche l'Europa : Intanto il ministero dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha avuto in mattinata un bilaterale con il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, a margine dell'assemblea annuale di Fmi/...