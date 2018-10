Bonus casa | proroga di un anno Resta il labirinto dei pagamenti

Bonus casa - la Manovra proroga al 2019. Di Maio : 'allo studio un'ulteriore proroga' : ... aumenta al 65% il credito d'imposta La bozza della Legge di Bilancio 2019 prevede, una volta ottenuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato, la proroga di un anno dello Sport Bonus con ...

EcoBonus prorogato - confermate per tutto il 2019 le detrazioni per ristrutturare casa e acquistare mobili : La manovra del governo giallo-verde conferma le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia , interventi di efficienza energetica , bonus mobili e bonus giardini . La proroga delle misure che ...

Ristrutturazioni in casa : come pagare per avere il Bonus : Il bonus Ristrutturazioni consente di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, ma attenzione, per ottenerle bisogna...

Bonus casa : tutte le agevolazioni del 2018 : L’elenco completo dei bonus per la casa in vigore: detrazioni per le ristrutturazioni, detrazioni per l’acquisto di mobili...

Bonus casa 2019 - importanti novità in arrivo : Le agevolazioni saranno prorogate per altri tre anni. E non è tutto: allo studio del governo anche l'introduzione...