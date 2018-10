Bonafoni | no passerelle e prove forza a San Lorenzo

romadailynews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Roma – “A maggior ragione ora che la famiglia di Desiree ha chiesto il silenzio stampa, occorre abbassare i toni ed evitare che sul corpo di questa povera ragazza si compia una battaglia tutta politica a chi strilla la cosa piu’ truce o l’invettiva piu’ velenosa”. “Per questo, nel rispetto di una storia, di una famiglia e di un intero quartiere, mi unisco all’appello della presidente del II Municipio di Roma, Francesca Del Bello, che esorta il Viminale, la Questura e la Prefettura di Roma a non autorizzare la manifestazione indetta in queste ore daNuova nel quartiere di Sansabato prossimo”. “Non servono lema soprattutto non servonodie strumentali semine di odio”. Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio, Marta ...