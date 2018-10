Bologna | emergenza assoluta sugli esterni | col Sassuolo possibile cambio modulo

calcioweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) AFilippo Inzaghi continua a fare i conti con l', che potrebbe indurlo a cambiarenella gara della decima giornata di Serie A contro il. Sono ancora assenti sia Mattiello che Dijks, quindi a disposizione restano i soli Mbaye e Calabresi, che si adatterebbe a giocare sull'esterno. Al centro, complice la defezione di Danilo, ci saranno De Maio ed Helander, mentre a metà campo rientrerà Dzemaili, che potrebbe essere schierato da trequartista. Non è escluso, infatti, che l'ex tecnico del Venezia opti per un 4-3-1-2.