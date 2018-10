Manovra - Boccia auspica correzione : senza crescita sfida persa : Orio al Serio, BG,, 23 ott., askanews, - La Bocciatura dell'Ue alla Manovra italiana 'era prevista, è evidente che il governo l'ha messa in conto. Confrontarsi prima per evitare errori successivi e ...

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dall’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra, perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...

Boccia al governo dopo il taglio del rating : "Correggere la manovra - servono più risorse sulla crescita" : Il declassamento del rating operato da Moody's sull'Italia getta ancora benzina sul fuoco sulla questione manovra. E a rovesciare le taniche è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che all'indomani del giudizio dell'agenzia chiede all'esecutivo di tornare sui suoi passi: "È evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose - ha spiegato dal convegno dei Giovani imprenditori a ...

Manovra - Boccia : ora sfida è correggerla puntando su crescita : Roma, 20 ott., askanews, - Dopo il declassamento di Moody's la sfida per il Governo è puntare sulla crescita, correggendo la Manovra. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...

Assolombarda Boccia la manovra : 'Reddito di cittadinanza e prepensionamenti non aiutano la crescita' : ... 'Le indicazioni che abbiamo non ci convincono - commenta Carlo Bonomi, presidente dell'associazione, dopo l'Assemblea generale alla presenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria - non è ...

Manovra - Boccia : serve crescita - no battute che aumentano spread : Roma, 16 ott., askanews, - La Manovra che sta per varare il Governo deve 'puntare sulla crescita', ma i vari ministri devono 'evitare battute che fanno aumentare lo spread' perché 'bisogna ...

Vincenzo Boccia : "Dal governo solo 4 miliardi per la crescita - il resto sono tagli e tasse" : Vincenzo Boccia, intervistato da Lucia Annunziata a In mezz'ora in più su Rai3, parla ad una setimana dalla presentazione del def da parte del governo italiano in Europa: "Più che spaventato dal reddito di cittadinanza in se, sono spaventato dal fatto che nelle misure presentate vengono investiti solo 4 miliardi per la crescita. Il resto sono tagli e tasse"."Il governo sta cavalcando ansie, senza investire davvero sulla crescita. E ...

Manovra - Boccia : se crescita Ue comprende : 11.30 Le interferenze europee "il governo le ha messe nel conto. E' una Manovra che possiamo spiegare sostenibile anche al di là delle regole,se riusciamo a spiegare che c'è crescita". Così il presidente di Confindustria, Boccia. Spiegando"che c'è crescita possiamo anche aprire un dibattito in chiave europea" su effetti, risorse e saldi di bilancio, afferma Boccia. Ma "Se non riusciamo a spiegare che c'è crescita e interveniamo solo sul ...

Boccia : su crescita credibilità governo : Un punto importante, osserva, "è che il governo apre a un piano a medio termine", ma "l'economia si misura sui risultati e non sugli obiettivi".

Boccia : su crescita credibilità governo : 11.22 "Sulla crescita il governo si gioca la sua credibilità". Così il presidente di Confindustria, Boccia, ai giornalisti nella 50esima Giornata del credito. Dicendosi "parzialmente soddisfatto", Boccia rileva che "si recupera nel rapporto deficit/Pil. Vediamo ora quanta parte sarà per la crescita e il suo impatto sull'economia reale". Un punto importante, osserva, "è che il governo apre a un piano a medio termine", ma "l'economia si misura ...

Def - Boccia : 'Sforare il deficit solo se c'è crescita economica' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Confindustria - Boccia : "Sì a sforare deficit ma solo se c'è crescita" - : Pe il presidente degli industriali la manovra dovrà avere "due pilastri", "il contratto di governo", ma anche "la sostenibilità e la crescita". E sul reddito di cittadinanza dice: "Non può essere un ...

Def - Tria : no a finanza allegra. Boccia : sforamento deficit solo se porta crescita : La stima del Pil scende a 0,9% nel 2019. Il CsC ritiene «un'ipotesi molto forte, difficile da realizzare» quella ipotizzata dalla Nota di aggiornamento del Def all'1,6 per cento per il prossimo anno: «Dipende dalla composizione della Manovra - dice il capo economista Andrea Montanino - ma servirebbe il doppio della crescita negli ultimi due trimestri del 2018 e lo 0,4-0,5 per cento in ogni trimestre del 2019»...

Boccia a governo : confrontiamoci serenamente - obiettivo è crescita : Roma, 3 ott., askanews, - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, tende la mano al governo e auspica un confronto sereno in vista della definizione della manovra economica. In occasione del ...