BMW X5 - Più sportiva con le M Performance Parts

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La BMW ha presentato i nuovi accessori Mdedicati alla quarta generazione della X5, che sarà in consegna sui principali mercati internazionali a partire da marzo 2019 e che abbiamo già provato negli Stati Uniti. La cura estetica. La BMW ha sviluppato una serie di componenti in CFRP per la carrozzeria, per i quali è prevista la finitura lucida high-gloss. Mantenendo i paraurti di serie sono previsti nuovi inserti per le prese d'aria e profili aerodinamici aggiuntivi anteriori, oltre a una nuova cornice per scarichi e diffusore posteriore. Sulle fiancate sono previste minigonne con finitura inferiore scura e grafiche personalizzate.Cerchi, gomme e freni da. L'assetto prevede la possibilità di installare cerchi di lega da 20" griffati M con finitura nero lucido per le gomme All Terrain, oppure cerchi da 22" Mcon pneumatici estivi ...