Pachter : PS4 e PS4 Pro potrebbero ricevere uno sconto di 50 dollari durante il Black Friday : Secondo il celebre analista Michael Pachter in occasione del Balck Friday potrebbero giungere degli sconti interessanti per PS4 e PS4 Pro, riporta Gamingbolt.Potrebbe dunque convenire aspettare se non si ha fretta di mettere le mani sulla console Sony, magari per giocare all'atteso Red Dead Redemption 2 oppure alle numerose esclusive in arrivo nei prossimi mesi (The Last of Us parte 2, solo per fare un esempio).Patcher ha dichiarato che in ...

Oysho Black Friday 2018 : offerte online e nei punti vendita : Novembre è ormai alle porte e inevitabilmente si scatena l’eccitazione di tanti shopping-addicted che non vedono l’ora che arrivi venerdì 23 novembre, l’ultimo del mese, il famigerato Black Friday, una “tradizione” importata direttamente dagli Stati Uniti d’America che prevede – per un fatidico venerdì – sconti da capogiro su una vastissima gamma di merci. All’iniziativa aderisce ormai un numero sempre crescente di negozi, ...

Black Friday Zalando 2018 : offerte online su scarpe - vestiti e accessori : Oggi ci occuperemo delle offerte che si potrebbero trovare online su Zalando in occasione del prossimo Black Friday 2018. Black Friday Zalando 2018: offerte online Quel venerdì dell’anno che tutti gli amanti e appassionati dello shopping attendono con frenesia e contentezza, è sempre più vicino. Ne abbiamo parlato tante volte, ed anche oggi torneremo ad occuparci del famoso ed attesissimo Black Friday, il venerdì nero dello shopping. Come ben ...

Black Friday 2018 - storia e consigli utili : La storia L’espressione Black Friday ha origini piuttosto controverse. Secondo alcune teorie sarebbe stata coniata a Philadelphia per definire le condizioni del traffico cittadino in occasione delle colossali svendite promosse dai maggiori negozi della città. Altre fonti, invece, fanno risalire l’espressione ai colori dei libri contabili di una volta. Il rosso per le perdite e […] Black Friday 2018, storia e consigli utili

HTC anticipa il Black Friday e offre il 10% di sconto agli iscritti a HTC Club : HTC anticipa il Black Friday e offre a tutti gli iscritti a HTC Club uno sconto del 10% sull'acquisto di un qualsiasi smartphone presente nel catalogo. L'articolo HTC anticipa il Black Friday e offre il 10% di sconto agli iscritti a HTC Club proviene da TuttoAndroid.

Black Friday 2018 : le prime offerte anticipate di Amazon : Manca un mese esatto al Black Friday 2018 , il 23 novembre prossimo il giorno dello shopping pre-natalizio, tanto atteso dai consumatori di tutto il mondo per potersi accaparrare l'oggetto tanto desiderato a prezzi vantaggiosi. Si tratta di una tradizione di origine americana che si celebra appena dopo il giorno del Ringraziamento o "Thanksgiving ...

Black Friday 2018 : cosa c'è da sapere a un mese dall'evento - : Il 23 novembre ricorre il "venerdì nero", la giornata che nella tradizione statunitense dà il via allo shopping natalizio. Previsti sconti e offerte a tempo anche in Italia, sia sui portali e-commerce ...

In 10 anni il 'Black Friday' di Alibaba ha quadruplicato gli incassi : Quest'anno le celebrazioni di shopping per il Single Day sulla piattaforma di Alibaba festeggiano i 10 anni. Con profitti ormai esplosivi anche offline

In 10 anni il “Black Friday” di Alibaba ha quadruplicato gli incassi : L’ad di Alibaba Daniel Zhang presenta il Single Day (foto: Alibaba) Lo scorso 19 ottobre il gigante cinese dell’ecommerce Alibaba ha presentato l‘edizione numero dieci del Single Day. La giornata di super shopping online cade l’11 novembre e coincide con la giornata dei single festeggiata in Cina. Daniel Zhang, attuale amministratore delegato di Alibaba e in predicato di sostituire al timone il fondatore e presidente, Jack Ma, ...

Black Friday Amazon 2018 : cos’è - quand’è e come funziona : Che cos'è il Black Friday 2018? Quando ci sarà in Italia? come funziona? Sono solo alcune domande a cui risponderemo sul venerdì nero dei forti sconti su Amazon e su altri negozi online e offline.Continua a leggere

Roma Black Friday 2018 : negozi aderenti in centro - centri commerciali - offerte e iniziative : L’evento del Black Friday 2018 è un appuntamento particolarmente atteso a Roma dagli amanti dello shopping e da tutti coloro che vogliono risparmiare in semplici acquisti o regali per il Natale. L’edizione del 2018, prevista per la giornata di venerdì 23 novembre, si sta avvicinando sempre più e come le altre grandi metropoli italiane e mondiali anche a Roma i maggiori negozi si stanno preparando al grande evento. I protagonisti principali del ...

Dopo il Black Friday - arriva in Italia il Cyber Monday (26 novembre 2018). Acquisti online scontati : come funziona : Il Cyber Monday, che può essere tradotto in Italiano come il “Lunedì Cibernetico” o il Lunedì Virtuale” è un evento commerciale che cade il primo lunedì successivo al Black Friday, il giorno con cui in base a una tradizione di origine statunitense si dà inizio allo shopping natalizio. come durante il Black Friday, anche durante il Cyber Monday diverse attività commerciali propongono prezzi scontati su un ampio assortimento di ...

Black Friday Droni 2018 : tutti i droni in offerta su Amazon - online e nei negozi : Il Black Friday 2018 è ormai alle porte. Una tradizione dapprima solo americana, che ormai, al giorno d’oggi, viene seguita da diversi stati europei, tra i quali l’Italia. Ed è in questo giorno di extra sconti che non potete perdere l’occasioni di comprare il vostro drone preferito ad un prezzo eccezionale. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte da Black Friday su Amazon, online sui siti di e-commerce, e nei negozi fisici. Offerte droni ...

Black Friday Napoli 2018 : offerte - negozi aderenti e iniziative : Ogni negozio di Napoli, nella fatidica data del 23 novembre, deciderà se aderire o meno al Black Friday 2018 e sceglierà quale tipo di sconto applicare sulla propria merce. Napoli è una grande città e come tale, già durante il resto dell’all’anno, si trovano prodotti di diverso genere a prezzi che soddisfano ogni tipo di esigenza. Il 23 novembre però, si potranno acquistare gli stessi prodotti a prezzi nettamente inferiori. Come è accaduto negli ...