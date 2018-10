Bird Box | l’horror con Sandra Bullock a occhi bendati

gqitalia

: #BirdBox: trailer ufficiale del film di #SusanneBier con #SandraBullock - moviestruckers : #BirdBox: trailer ufficiale del film di #SusanneBier con #SandraBullock - _DrCommodore : BIRD BOX - Il trailer del nuovo film Netflix con Sandra Bullock - - PressviewLuke : #SandraBullock affronta una minaccia misteriosa che può essere evitata solo coprendosi gli occhi. #BirdBox è in arr… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Nell’era dei social e della sovra stimolazione sensoriale, non sembra un caso se il cinema vede in via di sviluppo una serie di pellicole in cui il pericolo e la sopravvivenza sono legati proprio a uno dei cinque sensi. Dopo il focus sull’udito (e il rumore) dell’inquietante “A Quiet Place” di e con John Krasinski e Emily Blunt, è il turno della vista. In “Box”, infatti, il nemico non si vede e vedere significa morire: il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 di Josh Malerman, il leader del gruppo The High Strung. Protagonista è, madre di due bambini, costretta ad affrontare l’ignoto con gli. Con lei, altre star come John Malkovich, Sarah Paulson e Trevante Rhodes (protagonista del pluripremiato “Moonlight”) oltre a Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle ...