Biglietti in prevendita per Un concerto per Genova il 17 e 18 novembre con Lo Stato

Ermal Meta sold out a Milano in 24 ore - Biglietti in prevendita per i concerti a teatro con GnuQuartet : Il concerto di Ermal Meta a Milano in programma a febbraio 2019 è sold out. In 24 ore, i biglietti per il primo dei concerti che Ermal Meta terrà in teatro con GnuQuartet il prossimo anno ha fatto registrare il tutto esaurito. La prevendita per l'intero tour è attiva sul circuito TicketOne, online, via call center, nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia e presso le biglietterie dei teatri che accoglieranno il nuovo progetto ...

Il tour di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli continua nei teatri fino al 2019 : Biglietti in prevendita : Il tour di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli continua nei teatri. Il duo ex Pooh ha quindi intenzione di proseguire con i concerti che terranno fino al 2019 in alcuni dei maggiori teatri italiani. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita con la modalità di consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con un ...

Concerti dei Def Leppard in Italia nel 2019 con Whitesnake : info e prezzi dei Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti dei Def Leppard in Italia nel 2019. Il gruppo sarà nel nostro paese per l'unica data al Mediolanum Forum di Assago nella data fissata per il 19 giugno. Lo spettacolo rappresenta un vero e proprio evento, dal momento che la band manca dai palchi Italiani da 13 anni. I biglietti sono in prevendita dalle 10 del 25 ottobre su tutte le piattaforme ufficiali. Sono disponibili le consegne con corriere espresso, con ritiro ...

Biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 - al via la prevendita generale su TicketOne e TicketMaster : prezzi e settori disponibili : Marco Mengoni in tour nel 2019 toccherà alcuni dei principali palazzetti dello sport. Partirà il 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino per far tappa a Milano il 1° maggio per un concerto al Mediolanum Forum di Assago e poi a Roma, l'8 maggio, al Palalottomatica. Marco Mengoni sarà a Bari il 13 maggio e a Caserta il 16 per continuare verso Eboli il 18 e Firenze il 21 maggio. All'Arena di Verona arriverà il 24 maggio, prima degli ultimi due ...

Ermal Meta ed Elisa al Concerto di Natale in Vaticano : ospiti e Biglietti in prevendita : Sono stati annunciati oggi gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano, in programma per il 15 dicembre nell'Aula Paolo VI (Città del Vaticano). Ermal Meta non mancherà: dopo l'annuncio del tour nei teatri con GnuQuartet (al via a febbraio, biglietti in prevendita su TicketOne), è stato comunicato oggi che il cantautore parteciperà alla nuova edizione del Concerto di Natale in Vaticano. Ci sarà anche Elisa, attesa a breve con il nuovo ...

Musicanti - il musical con le canzoni di Pino Daniele a dicembre : date e Biglietti in prevendita : Da dicembre andrà in scena Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele e dedicato all’artista. Musicanti è una storia scritta da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione con la direzione di Fabio Massimo Colasanti che ha collaborato a lungo proprio con Pino Daniele. Sarà uno spettacolo vero e proprio, portato in scena grazie al talento di attori, ballerini e cantanti che daranno vita a una storia e a un musical con le canzoni di Pino ...

Slipknot a Bologna Sonic Park nel 2019 - unico concerto in Italia : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : Gli Slipknot a Bologna per un unico concerto a giugno 2019 in occasione del Festival Bologna Sonic Park. L'annuncio dell'evento in programma in Italia arriva oggi: la data è quella del 27 giugno, la location è quella dell'Arena Parco Nord di Bologna. Nella stessa serata si esibiranno, insieme agli Slipknot, alcune band internazionali, tra i quali Amon Amarth, Testament, Trivium, Lacuna Coil, Eluveitie. Molti altri ospiti attesi al Bologna ...

Biglietti in prevendita per la finale del Premio Bertoli a Modena - tutti i vincitori da Nek ai Negrita : La finale del Premio Bertoli si terrà il novembre al Teatro Storchi di Modena. Il Premio è stato assegnato a Nek per le oltre 15 pubblicazioni in carriera dell'artista di Sassuolo che sarà presente alla cerimonia di premiazione. Filippo Neviani non è l'unico artista a essere stato premiato, ma ci sono stati dei riconoscimenti anche per Dolcenera, Marco Masini e Negrita. tutti i premiati saranno presenti alla cerimonia conclusiva annunciata ...

Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti da Milano a Roma e Verona : Biglietti in prevendita : Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti tra maggio e luglio. Con il lancio del nuovo disco di inediti dal titolo Down The Road Wherever, anticipato dal singolo Good On You Son, Mark Knopfler annuncia 7 live in Italia attesi dal 10 maggio prossimo. Il 10 maggio, l'artista sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data attesa in un palazzotto dello sport a maggio. La tournée Italiana riprenderò il 13 luglio con un ...

Il docu-film This is Maneskin al cinema il 24 ottobre : tutte le sale e i Biglietti in prevendita : Arriva al cinema per un solo giorno il docu-film This is Maneskin sul gruppo di X Factor. La band guidata da Damiano non ha trionfato nella scorsa edizione del programma per un soffio, battuta in finale da Lorenzo Licitra. Dalla sua parte però ci sono i sold out registrati negli scorsi mesi e risultati in classifica che posizionano il nuovo singolo, Torna a casa, ancora in vetta ai più venduti della settimana. I Maneskin rilasceranno a breve ...

Nuove date per il tour di Irama nel 2019 : tutti i concerti e le info sui Biglietti in prevendita : Nuove date sono in programma per il tour di Irama nel 2019. La tournée partirà il 28 febbraio e proseguirà fino al prossimo 5 aprile quando il cantante sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), primo ed unico appuntamento live in un palazzetto dello sport. Il tour di Irama nel 2019 inizierà da Torino con un concerto il 28 febbraio ed uno il 1 marzo. A seguire, l'artista sarà dal vivo a Bologna, Napoli e Roma (tripla data ...

Prezzi dei Biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 - prevendita al via da App ufficiale - su TicketOne e TicketMaster : Qui sotto i Prezzi dei biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 nei palazzetti dello sport. La prevendita in anteprima per i fan da app ufficiale di Marco Mengoni parte oggi alle ore 10.00, a seguire i ticket saranno disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola. Il numero di biglietti in prevendita oggi da app ufficiale di Marco Mengoni è molto limitato e da ...

Biglietti in prevendita per il tour di Raf con Umberto Tozzi - annunciata una raccolta dopo Come una danza : Il tour di Raf con Umberto Tozzi è ufficiale. Il brano Come una danza sarà disponibile dal 22 ottobre, ma i due artisti hanno già annunciato i concerti di supporto alla raccolta Raf Tozzi che rilasceranno il 30 novembre con una nuova versione di Gente di mare e una serie di brani delle loro carriere che attendono di essere resi noti. Il brano che avvia il progetto congiunto sarà presentato a Che tempo che fa, in occasione dell'intervista che ...