Bernardo Provenzano | Strasburgo condanna l' Italia Ultime notizie Troppo duro il

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver continuato ad applicare il carcere duro su Bernardo Provenzano benché fosse malato : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per avere rinnovato un regime carcerario durissimo e criticato – il cosiddetto "41 bis" – a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo del 2016 fino alla morte avvenuta il 13