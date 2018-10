BERNARDO PROVENZANO | ITALIA CONDANNATA PER 41-BIS Ultime notizie | Fava | Privato del

Il dibattito infinito sul 41bis riparte dopo la condanna Cedu su BERNARDO Provenzano : La decisione della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che ha condanna to l'Italia per aver sottoposto al 41 bis il boss Bernardo Provenzano anche negli ultimi mesi della sua vita, riapre il dibattito sul regime del carcere duro. La normativa, già esistente dal 1975 ma estesa dal 1992 ai mafiosi - per evitare che continuassero ad avere contatti con l'esterno e a impartire ordini ai propri sottoposti - è stata più volte ...

